Encantador y gruñón, Pat Murphy guía a Cerveceros a su 1er título de la Serie Mundial

Pat Murphy fue sacado a toda prisa del estadio hace seis años, afectado por un infarto cardíaco.

“Este conductor de ambulancia decía algo como: ‘Señor, ¿me puede dar el nombre de su familiar más cercano?’”, recordó el mánager de los Cerveceros de Milwaukee. “Y yo: ‘Hermano, ¿familiar más cercano? No me voy a ir a ninguna parte’”.

La noche del miércoles salió del estadio como campeón de la Serie Mundial.

Encantador, cascarrabias, inquisitivo y entrañable, este veterano del béisbol se ha repuesto de un escándalo de la NCAA de hace dos décadas y de su emergencia médica, al conducir a los Cerveceros a una victoria en la Serie Mundial tras cinco juegos ante los Rays de Tampa Bay.

Es el primer título del Clásico de Otoño en la historia de los Cerveceros.

“Tiene una mentalidad según la cual, el hierro afila hierro, y tienes que ser capaz de aguantar los golpes cuando te los da”, comentó el jardinero de Milwaukee Garrett Mitchell.

A un mes de cumplir 68 años, Murphy pronto podría convertirse en la primera persona en ganar el premio a Mánager del Año en tres temporadas consecutivas. A veces suena como un abuelo gruñón, disfrutando de su aire poco moderno.

“No estoy en redes sociales, ni en Twizzler o Instacart, lo que sea”, bromeó.

Se ha casado tres veces y tiene cuatro hijos: Keli (40 años), casada con el exjugador de Grandes Ligas Pedro Álvarez; Kai (26), jardinero de ligas menores de los Padres, así como Austin (11) y Jaxon (7).

Anima a los jugadores jóvenes mostrándoles confianza, pero también puede ser severo: este año sacó de algunos juegos a Cooper Pratt y al venezolano William Contreras por no correr con intensidad.

“Cuando llega el momento de dar un poco de amor duro, parece que también es bastante bueno en eso”, señaló el dueño de los Cerveceros, Mark Attanasio.

Murphy exige responsabilidad tanto a los jugadores como al propietario. En 2016, cuando se convirtió en coach de banca de Milwaukee, instauró “El Juego de la Revisión”. Un jugador, un miembro del personal e incluso Attanasio reciben una marca en un pizarrón blanco cuando dicen algo que muestre ego en lugar de altruismo.

“Cuando cualquiera llama la atención sobre sí mismo, Mark Attanasio lleva un gran logo de los Cerveceros en su avión privado, y yo pregunto: ‘¿Quieres que todo el mundo sepa que eres el dueño de los Cerveceros? Eso es una marca en la revisión’. Es en plan de broma”, contó.

El presidente de operaciones de béisbol, Matt Arnold, es el campeón vigente por partida doble.

“Es el hombre más humilde que hay, pero a mí me gusta molestarlo un poco”, dijo Murphy.

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