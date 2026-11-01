Boozer y Stewart guían a Memphis a vencer 136-105 a Kings; Grizzlies siguen invictos

El novato Cameron Boozer anotó 27 puntos y capturó nueve rebotes, Isaiah Stewart sumó 24 puntos y los Grizzlies de Memphis se mantuvieron la noche de sábado como el único equipo invicto de la NBA con una victoria de 136-105 sobre los Kings de Sacramento.

El récord de 6-0 de los Grizzlies iguala la temporada 2014-15 como el mejor arranque en la historia de la franquicia. Memphis quedó como el último equipo invicto de la liga después de que los Rockets de Houston perdieran 116-111 en Dallas la noche del viernes. Los Grizzlies dominaron a los Kings en la segunda mitad para llevarse el triunfo con comodidad, y la ventaja llegó a ser de 34 en el segundo tiempo.

GG Jackson terminó con 21 puntos y encestó sus cinco triples, mientras Memphis construía su ventaja en la primera mitad. Cam Spencer, titular como base debido a que Ty Jerome y Scotty Pippen Jr. no jugaron por molestias en la espalda, aportó 10 puntos y 13 asistencias.

De'Andre Hunter terminó con 19 puntos. Domantas Sabonis y Zach LaVine anotaron 11 puntos cada uno; Sabonis además aportó 14 rebotes y ocho asistencias.

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