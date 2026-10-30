Fanáticos de Cerveceros inundan calles de Milwaukee para desfile del título de la Serie Mundial

Decenas de miles de eufóricos fanáticos de los Cerveceros inundaron las calles, observaron desde estacionamientos elevados y vitorearon desde las ventanas de edificios de oficinas en el centro de Milwaukee para celebrar el viernes el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros, un equipo procedente de uno de los mercados más pequeños de las Grandes Ligas, les dieron a sus sufridos aficionados el campeonato que habían estado esperando al vencer el miércoles 4-1 a los Rays de Tampa Bay, consagrándose en el Clásico de Otoño en cinco juegos. Fue la primera vez que disputaron la Serie Mundial en 44 años.

“Es increíble”, comentó el asistente al desfile Mark Diedrich, de 76 años, quien ha sido titular intermitente de abonos parciales de temporada desde la década de 1980. “Simplemente nunca pensaste que iba a pasar. Pero pasó”.

Desde autobuses, los jugadores bebían latas de cerveza Miller Lite al recorrer la ruta del desfile chocando las manos con los aficionados. Alzaron el Trofeo del Comisionado mientras los vítores resonaban por las calles. En el desfile estuvo representado cada nivel de la organización de los Cerveceros, desde el propietario Mark Attanasio hasta el mánager Pat Murphy, los empleados de mantenimiento del terreno de juego y personal que trabaja tras bambalinas.

Las salchichas Johnsonville, favoritas de los aficionados que compiten en cada juego como local, también caminaron por la ruta del desfile.

Rollie Fingers, Robin Yount, Paul Molitor y otros integrantes del equipo de los Cerveceros de 1982 —el último antes de este año en jugar la Serie Mundial— también recorrieron la ruta del desfile. Jugadores actuales y anteriores posaron para fotos, firmaron autógrafos y disfrutaron el momento.

Los integrantes del equipo de 1982 habían recorrido una ruta similar en el desfile de ese año después de perder la Serie Mundial en siete juegos ante los Cardenales de San Luis. Muchos aficionados en el desfile del viernes ni siquiera habían nacido la última vez que Milwaukee celebró a los Cerveceros.

Las escuelas públicas de Milwaukee cancelaron las clases el viernes, lo que permitió a los aficionados disfrutar del desfile, que pasó frente a un mural del querido narrador Bob Uecker, quien falleció el año pasado. El desfile debía concluir con un “fanfest” en el Henry Maier Festival Park, con capacidad para 25.000 personas, no muy lejos de las orillas del lago Michigan.

Las autoridades municipales de Milwaukee esperaban que unas 400.000 personas asistieran al desfile y a la celebración.

Kasey Diedrich, uno de los aficionados presentes en el desfile, contó que asistió a su primer juego de los Cerveceros cuando tenía 4 años, en 1983, el año posterior a aquella aparición en la Serie Mundial. En ese momento, poco imaginaba cuánto tendría que esperar para que el equipo volviera.

“Creo que todavía no creemos que haya pasado”, manifestó Diedrich. “Parece un sueño”.

Mark Diedrich señaló que posee los asientos del antiguo Milwaukee County Stadium donde él y uno de sus hijos estaban sentados cuando Yount, miembro del Salón de la Fama, conectó su hit número 3.000 en 1992.

“Podríamos contar historias durante días de todos los juegos a los que fuimos”, afirmó Mark Diedrich. “Recuerdo haber ido al día inaugural con estos chicos y había hielo en las escaleras del County Stadium. Nos sentamos para prepararnos para el juego y un tipo estaba esparciendo sal para derretir el hielo en las escaleras”.

Los Diedrich fueron una de muchas familias que tuvieron a varias generaciones representándolas en el desfile.

Varios Cerveceros, entre ellos el capitán del equipo Christian Yelich y el as Jacob Misiorowski, acudieron al Lambeau Field para el partido del jueves por la noche de los Packers de Green Bay. Recibieron una gran ovación, especialmente cuando el lanzador Brandon Woodruff salió del túnel en el segundo cuarto sosteniendo el Trofeo del Comisionado.

Algunos jugadores intentaron un “Lambeau leap” hacia la multitud, y el jardinero Sal Frelick fue quien tuvo más éxito. Más tarde, esos jugadores de los Cerveceros aparecieron en la pantalla gigante animando mientras llevaban “cheeseheads” que incluían el mensaje: “Campeones de la SM 2026”.

Hubo una fuerte presencia policial en el desfile para manejar las grandes multitudes y el intenso tráfico.

La franquicia se originó como los Seattle Pilots en 1969 antes de mudarse a Milwaukee y convertirse en los Cerveceris al año siguiente.

Milwaukee ya había celebrado un título de la Serie Mundial una vez. Los Bravos de Milwaukee ganaron la Serie Mundial de 1957 ante los Yankees de Nueva York antes de mudarse a Atlanta en 1966.

___

Scott Bauer contribuyó a esta historia.

___

Vea aquí la cobertura completa de la AP sobre la MLB