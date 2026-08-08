Cam Smith conecta 2 jonrones, Astros doblegan 6-3 a Padres y al recién llegado Robbie Ray

Cam Smith sacudió un par de vuelacercas y los Astros de Houston, líderes del Oeste de la Liga Americana, arruinaron el debut de Robbie Ray con San Diego, al doblegar el viernes 6-3 a los Padres para embolsarse su octava victoria en 10 juegos.

Los Padres quedaron a dos juegos del tercer pasaje de comodín de la Liga Nacional.

Smith sacó la esférica por el jardín izquierdo ante Ray con un out en la segunda entrada y frente a Yuki Matsui al inicio de la sexta, por la misma pradera. Suma 15 jonrones esta temporada.

Fue el cuarto juego de múltiples jonrones en la carrera de Smith, quien pegó tres hits. También conectó dos cuadrangulares contra San Diego el 18 de abril de 2025 en Houston, en su 15º juego de Grandes Ligas.

Christian Walker pegó un sencillo de dos carreras en la tercera entrada y el cubano Yordan Álvarez bateó un sencillo impulsor en la cuarta para darles a los Astros una ventaja de 4-0.

Ray (10-7) fue adquirido el lunes, en la fecha límite de canjes, procedente de los Gigantes de San Francisco. En su apertura anterior, venció a los Padres 4-1 en Petco Park el 30 de julio.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón —su 10º de la temporada— hacia el jardín izquierdo con dos outs en la quinta entrada para acercar a los Padres 4-3 y sacar del juego a su compatriota, el abridor Ronel Blanco.

Con su 162º cuadrangular de por vida, Tatis superó al mexicano Adrian Gonzalez y quedó en solitario en el tercer lugar de la lista histórica de los Padres. Necesita dos más para rebasar a Nate Colbert y colocarse segundo.

Los Padres llenaron las bases con dos outs ante dos relevistas en la séptima antes de que el dominicano Bryan Abreu (4-3) retirara al venezolano Luis Rengifo con un rodado.

Josh Hader lanzó una novena entrada perfecta para su 16º salvamento.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes