Snell, de Dodgers, volverá al montículo el martes; Skubal debuta en casa el lunes

Blake Snell, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, tiene previsto regresar desde la lista de lesionados el martes, cuando los Dodgers de Los Ángeles reciban a los Reales de Kansas City.

El mánager Dave Roberts también indicó el viernes que el zurdo Tarik Skubal, adquirido recientemente, hará su debut en casa el lunes, también ante los Reales.

Snell, de 33 años, ha abierto apenas un juego esta temporada. El zurdo comenzó la campaña en la lista de lesionados por fatiga en el hombro, regresó para una sola salida el 9 de mayo contra los Bravos de Atlanta y luego volvió a la lista porque necesitó una cirugía para retirar cuerpos sueltos en el codo.

Snell se ha perdido un tiempo considerable por lesiones en los últimos tres años, con apenas 32 aperturas en temporada regular. Pero tuvo un papel crucial durante el camino de los Dodgers hacia un segundo título consecutivo de la Serie Mundial la temporada pasada, al ponchar a 41 bateadores en 34 entradas con una efectividad de 3,10.

Skubal — quien ha ganado los últimos dos premios Cy Young en la Liga Americana — fue traspasado a los Dodgers desde los Tigres de Detroit en un canje de alto impacto en la fecha límite la semana pasada. Realizó su primera apertura como visitante contra los Cachorros de Chicago, permitiendo dos carreras en seis entradas en una derrota por 5-1.

Los Dodgers han perdido seis juegos seguidos, su peor racha de la temporada, de cara al encuentro de la noche del viernes contra los Diamondbacks de Arizona.

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