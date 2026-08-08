Trout y Schanuel conectan jonrón en triunfo de Angelinos, 4-3 sobre Marlins

Mike Trout y Nolan Schanuel conectaron jonrones por los Angelinos de los Los Ángeles, quienes obtuvieron el viernes una victoria 4-3 sobre los Marlins para abrir la serie y sentenciar la cuarta derrota consecutiva de Miami.

Trout conectó un jonrón en la primera entrada para inaugurar la pizarra. Trout, que cumplió 35 años el viernes, pegó un cuadrangular en su cumpleaños por sexta vez en sus 16 temporadas en las Grandes Ligas.

Josh Lowe anotó en el séptimo inning, cuando Trout se embasó por un error defensivo de Josh Ekness y Schanuel conectó un batazo de dos carreras al jardín central, su segundo jonrón en la misma cantidad de juegos.

Shaun Anderson (2-0) sacó el último out de la sexta y se acreditó la victoria. Dio una base por bolas y permitió un hit.

Owen Caissie recibió base por bolas para abrir la cuarta, Jakub Marsee conectó un sencillo y el dominicano Esteury Ruiz negoció una base por bolas antes de que Kyle Stowers recibiera otro boletocon las bases llenas para impulsar a Caissie.

Stowers añadió un sencillo impulsor en la sexta.

En la novena entrada, con dos outs, el panameño Leo Jiménez conectó un sencillo impulsor al jardín central para que anotara el dominicano Agustín Ramírez, lo que puso el juego 4-3.

El venezolano Javier Sanoja bateó la pelota que rebotó en el guante del antesalista dominicano Denzer Guzmán. El tiro al plato del jardinero izquierdo Jose Siri, también de República Dominicana, superó a Jiménez para terminar el juego.

La revisión de repetición confirmó el out.

El dominicano José Fermin lanzó la novena y consiguió el primer salvamento de su carrera. Permitió una carrera y tres hits.

Ekness (0-1) lanzó 1 2/3 entradas y permitió tres carreras. ___

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