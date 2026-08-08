Lile y Ford conectan jonrones y aportan todas las carreras de Nacionales, que vencen 5-3 a Rojos

Daylen Lile y Harry Ford conectaron vuelacercas por los Nacionales de Washington, que se impusieron el viernes 5-3 a los Rojos de Cincinnati para lograr apenas su segundo triunfo en los últimos 10 juegos.

El venezolano Eugenio Suárez, Matt McLain y el dominicano Elly de la Cruz se volaron la barda por los Rojos, pero todos fueron cuadrangulares solitarios. De la Cruz cometió además un error crucial en la primera entrada como campocorto.

Cincinnati perdió apenas por segunda vez en ocho juegos.

Cade Cavalli (9-5) permitió los tres jonrones de Cincinnati, pero logró su sexta apertura de calidad en forma consecutiva. Cedió siete hits y dos bases por bolas en seis entradas y fracción, y ponchó a ocho.

El derecho fue retirado en la séptima entrada después de un sencillo, una base robada y luego un rodado lento que se convirtió en otro sencillo.

El dominicano Yovanny Cruz entró y consiguió un ponche antes de otorgar una base por bolas. Luego, Sal Stewart bateó para una doble matanza con las bases llenas.

Stewart, quien también pegó para doble matanza en la quinta con corredores en primera y segunda, arrojó su casco al suelo por frustración.

El cubano Orlando Ribalta trabajó la octava y Clayton Beeter terminó para su 12º salvamento.

Lile bateó su 15º jonrón para darle a Washington una ventaja de 3-0.

Los Rojos empataron el juego para la tercera. Suárez conectó jonrón en la segunda, y McLain y De la Cruz pegaron cuadrangulares solitarios consecutivos una entrada después.

Ford puso de nuevo arriba a Washington con un batazo de dos carreras ante Julián García (2-3).

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