Abrams desempata con triple en la 11ma, Mikolas impulsa carrera y Nacionales ganan 10-4 a Filis

CJ Abrams conectó un triple de dos carreras que rompió el empate en una 11ma entrada en la que Washington anotó seis veces; el lanzador Miles Mikolas impulsó una carrera en su primer turno al bate desde 2021, y los Nacionales cortaron su racha de siete derrotas al doblegar el miércoles 10-4 a los Filis de Filadelfia.

El venezolano Luis Arráez se voló la cerca en su segundo juego con los Filis, cuya racha de cuatro triunfos llegó a su fin. Brady House pegó un jonrón por Washington.

Jacob Young recibió una base por bolas para poner corredores en primera y segunda sin outs, y Abrams envió una bola de nudillos de Caleb Kilian (3-7), en cuenta de 0-1, a lo más recóndito del jardín central.

Derek Hill se golpeó la cabeza contra la vallla del jardín al intentar una atrapada con un salto junto a la pared, y la pelota rebotó hacia el jardín derecho. Hill permaneció en el suelo durante varios minutos antes de salir del campo con cautela, con ayuda de los kinesiólogos.

El mánager interino Don Mattingly indicó que Hill tenía una contusión en el hombro.

Después del triple de Abrams, Mikolas, el abridor programado para el jueves, entró como bateador emergente. Tocó la bola y Abrams venció el tiro al plato al deslizarse de cabeza para poner la pizarra 7-4.

Excluyendo a Shohei Ohtani, Mikolas se convirtió en el tercer lanzador de Grandes Ligas desde que se adoptó el bateador designado universal en 2022 en impulsar una carrera.

Los Filis adquirieron a Kilian junto con Arraez, procedentes de los Gigantes de San Francisco el lunes, a cambio de un par de jugadores de ligas menores.

Una noche después de conectar dos hits e impulsar dos carreras en su debut con los Filis, Arráez abrió la segunda entrada con un batazo que pegó en el poste de foul del jardín derecho. Fue el quinto jonrón de la temporada para el campeón de bateo en tres ocasiones, elegido cuatro veces al Juego de Estrellas.

Clayton Beeter (4-3) permitió el elevado de sacrificio de Trea Turner que empató el juego en la 10ma. Washington tomó ventaja de 4-3 en la parte alta de ese episodio sin conectar hit ante el venezolano José Alvarado.

El juego se retrasó 25 minutos al inicio por lluvia.

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