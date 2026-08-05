Stefon Diggs firma con los Commanders de Washington, dice una fuente de AP

Stefon Diggs firmará con los Commanders de Washington, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

El movimiento le da al quarterback Jayden Daniels y a la ofensiva un receptor abierto probado y con experiencia detrás de Terry McLaurin. Según se informó, el acuerdo para la próxima temporada tiene un valor de hasta 12 millones de dólares.

Diggs se une a Washington para su 12do año en la NFL después de jugar la temporada pasada con Nueva Inglaterra. Tuvo 99 recepciones para 1.123 yardas y cinco touchdowns en 18 partidos, incluidos los playoffs.

Diggs jugó anteriormente para Minnesota, Buffalo y Houston durante una carrera que incluyó su selección como All-Pro en 2020, cuando lideró a todos los jugadores con 127 recepciones y 1.535 yardas.

Nueva Inglaterra lo dejó en libertad en marzo, y el jugador de 32 años no firmó con ningún equipo en la agencia libre mientras enfrentaba cargos por estrangulamiento y otros delitos en relación con una disputa con su exchef privado. Diggs fue declarado no culpable en mayo, y la liga dijo en junio que no enfrentaría ninguna sanción después de que una revisión determinó que no había pruebas suficientes para castigarlo conforme a su política de conducta personal.

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