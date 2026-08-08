Tolle logra récord personal de 14 ponches y Boston vence 13-1 a A's para 9no triunfo al hilo

Payton Tolle ponchó a una cifra máxima en su carrera de 14 en seis entradas, el venzolano Wilyer Abreu impulsó tres carreras y los Medias Rojas de Boston ganaron el viernes su noveno juego consecutivo con una paliza de 13-1 sobre los Atéticos.

Los Medias Rojas son apenas el séptimo equipo desde 1920 en ganar 27 duelos o más en un tramo de 30 juegos, y el único conjunto que inició su racha por debajo de .500.

Tolle (7-6) fue el primer lanzador de Boston en recetar 14 ponches desde Chris Sale el 8 de mayo de 2019. Estuvo perfecto durante cuatro entradas y permitió una carrera con dos hits.

El jonrón de dos carreras del mexicano Jarren Durán por encima del Monstruo Verde, en el jardín izquierdo, abrió la pizarra y encendió la segunda entrada de cinco carreras de Boston. Jake Rogers conectó un doble impulsor y Abreu añadió otro de dos carreras.

Tres carreras más llegaron en la cuarta gracias a batazos del venezolano Andruw Monasterio, Abreu y Masataka Yoshida. Yoshida y Caleb Durbin agregaron una más cada uno para que los Medias Rojas llegaran a doble dígito de anotación por segundo juego consecutivo.

Jack Perkins (2-8) permitió cinco carreras con cinco hits en tres entradas. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas.

El jonrón de Tyler Soderstrom abriendo la quinta entrada terminó con la posibilidad de Tolle de lanzar un juego sin hits. ___

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