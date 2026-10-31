Lesiones empiezan a pasar factura a defensiva secundaria y línea ofensiva de Panthers

Los Panthers de Carolina desearían probablemente pedirle a la NFL otra semana de descanso.

Las lesiones que se acumulan en la defensiva secundaria y en la línea ofensiva han empezado a pasarles factura a los Panthers (3-4), que han perdido dos partidos seguidos y han sido alcanzados por los Falcons de Atlanta en la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Los Panthers despidieron el viernes al coordinador defensivo Ejiro Evero después de que el equipo permitió que Jordan Love lanzara para 288 yardas y tres touchdowns en una derrota por 27-19 ante los Packers de Green Bay. Carolina llegó a ese partido en el último lugar de la liga en defensa contra la carrera.

Los Panthers ascendieron al entrenador de la línea defensiva Todd Wash como coordinador defensivo interino.

“Sólo quiero ver a los muchachos conectados y entusiasmados por salir ahí y ejecutar el plan. Y jugar rápido, jugar con ese estilo físico. El esfuerzo ha estado ahí", enfatizó el entrenador de los Panthers, Dave Canales. "Esas cosas están bien. Pero sé que podemos dar pasos adelante logrando que todos estén en la misma sintonía, integrando a toda la unidad”.

El destino de Evero pudo quedar sellado cuando los cornerbacks titulares Jaycee Horn y Mike Jackson cayeron lesionados en una derrota durante la semana 3 ante los Browns de Cleveland. Ambos fueron colocados en la lista de lesionados.

Desde entonces, los dos cornerbacks que reemplazaron a Horn y Jackson han sufrido lesiones. Akayleb Evans fue colocado en la lista de lesionados la semana pasada y Will Lee se lastimó el tendón de la corva contra los Packers en la primera mitad y tuvo que abandonar el partido.

Canales señaló que las lesiones se tomaron en cuenta cuando despidió a Evero, pero añadió que la decisión se basó en el panorama general y en “mucha información”.

Las cosas están igual de inestables en la línea ofensiva, donde los Panthers están jugando sin tres titulares, incluidos los tackles Taylor Moton e Ickey Ekwonu, así como el guardia Damien Lewis.

Bryce Young estuvo bajo presión constante contra los Packers. Fue apurado 22 veces, recibió nueve golpes y fue capturado seis veces.

“Tenemos que asegurarnos de hacer un buen trabajo dándole soluciones cuando ellos traen presiones sobrecargadas y coberturas de cero y esas cosas", explicó Canales. "Pero no fue sólo eso. Nos atacaron con algunas cargas de cuatro hombres y algunos engaños que no manejamos bien. Eso también generó un poco de presión”.

Moton, el tackle derecho de larga trayectoria del equipo, pudo volver a la acción hace tres semanas, pero después se lastimó el peroné y fue colocado en la lista de lesionados. Se espera que Ekwonu regrese en el próximo mes.

El novato seleccionado en la primera ronda Monroe Freeling ha tenido dificultades como tackle derecho esta temporada.

Qué funciona

El corredor Chuba Hubbard sigue representando un punto brillante para los Panthers pese a jugar detrás de una línea ofensiva que ha tenido problemas para abrir huecos.

Hubbard fue utilizado ampliamente contra los Packers y ganó 81 yardas en 22 acarreos, además de atrapar siete pases —la mayor cifra del equipo— para 38 yardas. Está claro que es el único corredor en el que confía el coordinador ofensivo Brad Idzik en este punto de la temporada.

Hubbard no tiene una velocidad de élite para escaparse, pero es duro y por lo general hace bien las pequeñas cosas y encuentra maneras de conseguir yardas difíciles.

Qué falta

Nadie debe sorprenderse por ver a los Panthers sacudir la alineación titular de la línea ofensiva antes del próximo partido. Una opción potencial es el versátil, pero a menudo propenso a lesiones, Brady Christensen. Puede jugar en cualquiera de las cinco posiciones de la línea ofensiva.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes