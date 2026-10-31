Marlins ejercen opción de Alcántara; King deja Padres y Bichette sigue con Mets

Los Marlins de Miami le cerraron a Sandy Alcántara el camino para convertirse en agente libre, mientras que Michael King salió al mercado el viernes y Bo Bichette decidió mantener su contrato con los Mets de Nueva York.

Los abridores Sonny Gray y Nick Martínez también se convertirán en agentes libres después de que sus equipos rechazaron opciones mutuas.

Miami ejerció su opción de 21 millones de dólares sobre Alcántara en lugar de pagar una compensación de 2 millones, una decisión que garantiza al lanzador 75 millones de dólares durante seis años como parte del acuerdo que aceptó en noviembre de 2021.

Alcántara, derecho dominicano de 31 años, tuvo marca de 13-11 con efectividad de 3,87 en 33 aperturas y tres apariciones como relevista este año, su segunda temporada tras una cirugía Tommy John.

King, también un derecho de 31 años, es agente libre por segundo año consecutivo después de rechazar una opción del jugador de 28 millones de dólares a favor de una compensación de 5 millones.

Acordó en diciembre un contrato que le garantizaba 75 millones de dólares por tres temporadas y que le permitía terminarlo tras un año y 17 millones. Tuvo una marca de 12-10 con efectividad de 3,21 en 32 aperturas.

King estuvo entre los 14 peloteros que se declararon agentes libres el viernes, elevando el total a 155 en los dos días posteriores a la Serie Mundial. Cerca de 40 jugadores más podrían quedar libres para el lunes, la fecha límite para ejercer opciones.

En enero, Bichette suscribió un contrato de 126 millones de dólares por tres años con los Mets que incluía un bono por firma de 40 millones, un salario de 2 millones para 2026 y opciones del jugador de 42 millones tanto para 2027 como para 2028.

Bichette, campocorto dos veces elegido al Juego de Estrellas en Toronto, pasó principalmente a la tercera base en Nueva York, donde el boricua Francisco Lindor juega como campocorto. Bichette, de 28 años, bateó para .260 con 18 jonrones y 78 carreras impulsadas para unos Mets decepcionantes.

Tampa Bay, campeón de la Liga Americana, rechazó opciones mutuas sobre Martinez y el jardinero Cedric Mullins.

Martinez, de 36 años, tenía una opción mutua de 20 millones de dólares con una compensación de 4 millones como parte de un contrato de un año por 13 millones. Estableció un máximo de su carrera en victorias, con marca de 15-6 y efectividad de 3,10 en 31 aperturas, y fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas.

Luego tuvo marca de 1-1 con efectividad de 2,81 en cuatro apariciones de postemporada que incluyeron una apertura en el primer juego de la Serie Mundial.

Mullins, de 32 años, bateó para .205 con 15 jonrones, 48 carreras impulsadas y 21 bases robadas. Tenía un acuerdo de un año por 7,5 millones de dólares que incluía una opción mutua de 10 millones con una compensación de 500.000 dólares.

Boston rechazó una opción de 30 millones de dólares sobre Gray, quien recibe una compensación de 5 millones, pagadera en cinco cuotas de 1 millón cada 15 de enero, de 2027 a 2031. Si los Medias Rojas hubieran ejercido la opción, Gray podría haberse salido del contrato y recibido los 5 millones como compensación pagadera en las mismas fechas.

Gray, un derecho que cumple 37 años la próxima semana, firmó un contrato de 75 millones de dólares por tres años con San Luis en noviembre de 2023 y fue traspasado a Boston el pasado noviembre.

Empató el liderato de las Grandes Ligas con 18 victorias este año y registró una efectividad de 2,72, su mejor en una temporada completa.

Dustin May, quien abrió el cuarto juego de la Serie Mundial por Milwaukee el martes, quedó libre cuando rechazó una opción mutua de 20 millones de dólares con los Cerveceros, campeones del Clásico de Otoño, a favor de una compensación de 500.000 dólares.

May acordó en diciembre un contrato de 12,5 millones de dólares con los Cardenales y fue adquirido por los Cerveceros en la fecha límite de cambios del 3 de agosto. El derecho de 29 años tuvo marca de 7-9 con efectividad de 4,70 en 31 aperturas.

El zurdo de los Cachorros de Chicago Matt Boyd y el receptor del mismo equipo Carson Kelly rechazaron opciones mutuas.

Boyd, zurdo de 35 años, pactó por 29 millones de dólares y dos años antes de la temporada 2024, incluyendo una opción mutua de 15 millones para 2027 con una compensación de 2 millones. Fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez en 2025, con marca de 14-8 y efectividad de 3,21, y esta temporada tuvo marca de 10-5 con efectividad de 3,91.

Kelly, de 32 años, recibe una compensación de 1,5 millones en lugar de un salario de 7,5 millones como parte del acuerdo de 11,5 millones por dos años que alcanzó en diciembre de 2024. Bateó para .258 con 10 jonrones y 58 carreras impulsadas en 120 juegos este año.

Baltimore rechazó una opción mutua de 25 millones de dólares sobre el lanzador Zach Eflin y debe una compensación de 2 millones como parte de un contrato de un año que garantizaba 10 millones. El derecho hizo una aparición, el 31 de marzo, y se sometió a una cirugía Tommy John el 8 de abril, el día de su cumpleaños número 32.

El primera base Josh Bell se convirtió en agente libre después de que los Mellizos de Minnesota rechazaron su opción mutua de 10 millones de dólares. Recibe una compensación de 1,25 millones como parte de un contrato de un año por 7 millones. El pelotero de 34 años bateó para .255 con 21 jonrones y 96 carreras impulsadas.

Minnesota también rechazó una opción mutua de 13 millones de dólares sobre el derecho Joe Ryan, quien recibe una compensación de 100.000 dólares como parte de un contrato de un año por 6,2 millones. Ryan permanece bajo control del club y es elegible para arbitraje salarial.

Los Atléticos rechazaron opciones sobre el infielder Jeff McNeil y el zurdo Jeffrey Springs.

McNeil tenía una opción del club de 15,75 millones de dólares con una compensación de 2 millones como parte de un contrato de 50 millones por cuatro años que firmó con los Mets después de liderar las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .326 en 2022. El jugador de 34 años fue adquirido en un canje el pasado diciembre y bateó para .264 con nueve jonrones y 59 carreras impulsadas.

La opción del equipo de 15 millones de dólares sobre Springs fue rechazada a favor de una compensación de 750.000 dólares, completando un contrato de 15 millones por cuatro años que firmó con Tampa Bay. El zurdo de 34 años, adquirido por los A’s en un canje de diciembre de 2024, tuvo marca de 4-14 con efectividad de 6,18 en 29 aperturas este año y permitió 35 jonrones, la mayor cifra de la Liga Americana.

Kansas City rechazó una opción de 13 millones de dólares sobre el relevista dominicano Carlos Estévez, quien recibe una compensación de 2 millones como parte de un contrato de 22 millones por dos años. El derecho de 33 años lideró las Grandes Ligas con 42 salvamentos en 2024, e hizo apenas una aparición este año durante una temporada torpedeada por las lesiones, permitiendo un grand slam que definió el juego ante Dominic Smith, de Atlanta, el 28 de marzo.

Estévez fue colocado en la lista de lesionados el 1 de abril por una contusión en el pie izquierdo, se lesionó el manguito rotador del hombro de lanzar durante la rehabilitación.

Se sometió a una cirugía de hombro en septiembre.

Kansas City ejerció una opción del club de 2,5 millones de dólares sobre el derecho Tony Gonsolin, elegido al Juego de Estrellas de 2022 con los Dodgers de Los Ángeles.

Gonsolin firmó a mediados de agosto por una parte prorrateada de un salario de 1 millón de dólares. Se sometió a una cirugía en el codo derecho en agosto de 2025, realizó cuatro apariciones de rehabilitación por lesión en ligas menores con los Reales del 26 de agosto al 17 de septiembre y regresó a las Grandes Ligas el 22 de septiembre, cuando permitió cinco carreras en 2 2/3 entradas contra los Medias Blancas de Chicago.

Houston rechazó una opción del equipo de 5 millones de dólares sobre Ryan Weiss y adeuda una compensación de 500.000 como parte de un acuerdo de un año por 2,6 millones que firmó después de dos temporadas con Hanwha.

El derecho surcoreano de 29 años tuvo marca de 0-3 con efectividad de 7,62 en dos aperturas y siete apariciones como relevista. Fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Sugar Land el 5 de mayo y pasó el resto de la temporada ahí.

La opción de 2,5 millones de dólares de Robert Stephenson fue rechazada por los Angelinos de Los Ángeles. Stephenson, un derecho de 33 años, firmó un contrato de 33 millones de dólares por tres años antes de la temporada 2024 y lanzó apenas 10 entradas en 12 juegos durante el acuerdo.

Se sometió a una cirugía Tommy John en abril de 2024, regresó para hacer un par de apariciones con los Angelinos a finales de mayo de 2025 y luego fue colocado en la lista de lesionados por una inflamación en el bíceps derecho.

Stephenson hizo ocho apariciones más a finales de agosto y en septiembre, estuvo afectado por síntomas del síndrome de la salida torácica durante la temporada baja y se sometió a una cirugía de ligamentos y del tendón flexor este abril.

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