Allen y Bills reciben a Jackson y Ravens en duelo entre 2 potencias de la Americana

Lamar Jackson se enfila a reaparecer con los Ravens después de tres partidos de ausencia por una lesión de tobillo. Y tendrá que poner a prueba su buen estado físico de inmediato si quiere mantener el paso de Josh Allen y el ataque más peligroso de la NFL en un duelo de enormes implicaciones.

Allen, Jugador Más Valioso de la temporada 2024, ha sido simplemente dominante en la actual campaña bajo la guía de Joe Brady, quien está en su primer año como entrenador en jefe. Encabeza a toda la NFL con 17 touchdowns totales, ocho de ellos por tierra, su equipo promedia 32,8 puntos por encuentro y —no menos importante— tiene un registro en su carrera de 8-0 en el primer partido después de su semana de descanso.

Es una dura prueba para Jackson y los Ravens, pero nada que no hayan enfrentado antes. A pesar de conseguir apenas 23 puntos totales durante su racha actual de dos derrotas, Baltimore es un animal completamente distinto con el número 8 detrás del centro. Dos veces ganador del premio al MVP, Jackson tiene registro de 3-1 como titular esta campaña y su equipo ha superado los 34 puntos en dos de sus cuatro inicios.

El drama está garantizado. Allen tiene la mano en los enfrentamientos directos contra su compañero de la generación del draft 2018, con un registro de 4-3. Los dos duelos más recientes —ambos a favor de Buffalo—, se han definido por un total de tres puntos, incluido su partido de la primera semana de la campaña anterior, cuando borraron un déficit de 15 puntos en los últimos cuatro minutos en camino a una victoria por 41-40.

Pero la defensiva de Buffalo es una historia completamente distinta. Es la tercera más vulnerable en toda la NFL, ha concedido al menos 29 tantos en cinco ocasiones y podría tener una noche muy larga si Baltimore es capaz de echar a andar su potente ataque terrestre encabezado por Derrick Henry.

Allen y los Bills han estado en esta posición antes, por no decir constantemente. Desde 2020, Buffalo ha terminado siempre entre los seis primeros en puntos totales de la NFL, pero ello no ha sido suficiente para llegar al Super Bowl. Incluso llegó a tener una defensiva entre las dos mejores de la liga, en 2021 y 2022.

La buena noticia es que Allen suele responder al llamado. El equipo ha ganado nueve de sus últimos 10 partidos cuando su defensiva concede al menos 30 puntos, incluidas cuatro instancias de este año.

Vikings (6-0) en Detroit (4-2)

Contra todo pronóstico, Minnesota llega a la octava semana de campaña regular como el último equipo con marca invicta. La clave de su paso inmaculado, sin embargo, no sorprende a nadie: una defensiva implacable que no ha permitido más de 16 puntos en ninguno de sus últimos cinco compromisos.

El domingo, sin embargo, podría no ser suficiente. Enfrente estarán el quarterback Jared Goff, el running back Jahmyr Gibbs y el segundo ataque más prolífico de toda la NFL, una unidad que ha conseguido al menos 31 tantos en cuatro de seis encuentros esta temporada.

Detroit está invicto como local en el actual calendario, Goff sigue sin lanzar una sola intercepción y los Lions han demostrado una y otra vez que se puede contener a su ofensiva, pero no detenerla por completo. Es la única manera de mantenerse en la pelea, debido a que su defensiva es la última en toda la NFL en yardas permitidas.

Ahora, Minnesota intentará explotar esas carencias. El problema es que aparentemente utilizó todo su arsenal en la primera semana, cuando sumó cinco touchdowns ante Green Bay. En los cinco partidos posteriores acumula apenas cuatro anotaciones de seis puntos, incluidos dos compromisos en los que no encontró las diagonales.

Browns (5-2) en Pittsburgh (5-2)

El quarterback de Cleveland Deshaun Watson protagoniza una de las historias de redención más grandes de esta temporada, después de guiar a los Browns a igualar en apenas siete semanas su total de triunfos de toda la campaña anterior. Por si fuera poco, cada una de esas victorias ha llegado con una serie ofensiva anotadora en el último cuarto.

Eso incluye su triunfo de la semana tres ante los Steelers. El reto será repetir el truco el próximo domingo, cuando los Browns viajen a Pittsburgh, donde no han ganado un partido de temporada regular en sus últimas 23 visitas.

Los Steelers tienen una marca de 47-6 como locales contra los Browns desde la fusión AFL-NFL de 1970. Aaron Rodgers ha llevado a Pittsburgh a ganar sus últimos tres partidos de la temporada, todos ellos por al menos seis puntos, y un triunfo el domingo los colocaría en solitario en la cima del Norte de la AFC, una de dos divisiones en toda la liga donde sus cuatro integrantes presumen un registro positivo.

El resto de la jornada

En el comienzo de la actividad de la octava semana del calendario regular, los Packers de Green Bay vencieron 27-19 a los Panthers de Carolina. Jordan Love lanzó tres pases de touchdown y Josh Jacobs anotó dos veces por los Packers (5-3), que se sobrepusieron a tres pérdidas de balón.

Carolina quedó con una foja de 3-4.

La acción continúa el domingo con los siguientes partidos: Ravens (4-3) en Buffalo (5-1); Titans (1-6) en Cincinnati (4-2); Cardinals (2-5) en Dallas (3-4); Vikings (6-0) en Detroit (4-2); Colts (2-5) en Jacksonville (4-2); Raiders (3-4) en NY Jets (2-5); Browns (5-2) en Pittsburgh (5-2); Falcons (3-4) en Tampa Bay (2-5); Chargers (0-6) en LA Rams (3-4); Chiefs (5-1) en Denver (5-2); Patriots (4-3) en Miami (1-5); Eagles (2-5) en Washington (1-4-1).

El lunes por la noche, los Bears (5-2) visitan a Seattle (4-3). Chicago ha anotado al menos 30 puntos en los tres partidos completos en los que el quarterback Caleb Williams jugó esta campaña. La defensiva de los Seahawks permite apenas 233,9 yardas por encuentro, la menor cantidad en toda la NFL.

Saints (2-5), Giants (4-2-1), 49ers (6-1) y Texans (2-5) tienen semana de descanso.

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