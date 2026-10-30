Dominio defensivo permite a Packers compensar sus debilidades en otras áreas

Mientras los Packers de Green Bay sigan sin establecer un ataque terrestre, van a depender en gran medida de su defensiva para que los saque adelante.

Esa defensa parece bastante capaz de asumir esa responsabilidad.

Green Bay ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y permitió un total de 73 puntos en ese tramo. Esa cifra representa la menor cantidad de unidades que los Packers han concedido en un lapso de cinco duelos desde 2021, un año en el que Green Bay consiguió el primer puesto de la Conferencia Nacional (NFC) para los playoffs.

“Creo que tenemos a muy buenos jugadores, jugadores muy desinteresados, tipos a los que no les importa hacer el trabajo sucio para que otro haga una jugada. Y creo que también tenemos un staff increíble de entrenadores”, manifestó el safety Javon Bullard tras la victoria de los Packers por 27-19 sobre los Panthers de Carolina.

Los Packers (5-3) todavía tienen mucho trabajo por hacer tan sólo para asegurarse un lugar en los playoffs en la dura División Norte de la NFC, donde cada equipo está al menos dos partidos por encima de .500.

Green Bay sigue teniendo el juego terrestre peor clasificado de la NFL, lo que dificulta que los Packers utilicen una ofensiva de control del balón para proteger sus ventajas. Eso quedó en evidencia el jueves, cuando Carolina reaccionó tras estar abajo por 27-10.

Pero los Panthers no pudieron completar la remontada porque la defensa de Green Bay no lo permitió. Las variantes de la defensa de Green Bay quedaron claras por el hecho de que seis Packers distintos registraron una captura cada uno.

“Todos sabíamos al llegar al año que somos una defensa con mucha riqueza. Siempre hay una mentalidad en que ‘el siguiente hombre’ debe responder… En otros equipos, la gente dice eso y entra alguien que no ha sido probado, que no está seguro de sí mismo, y la gente siente que hay que cubrir lo que aportaba quien entra. Pero nosotros tenemos un montón de perros”, comentó el safety Evan Williams.

Eso le ha permitido a Green Bay sobreponerse a numerosas lesiones.

El linebacker Edgerrin Cooper estaba jugando a nivel de Pro Bowl antes de lesionarse el tendón de Aquiles el 4 de octubre, lo que lo dejó fuera por el resto de la temporada. El linebacker Zaire Franklin se ha perdido dos partidos consecutivos por una lesión de espinilla.

Los Packers no han perdido el ritmo sin ellos. Ty’Ron Hopper ocupó el puesto de linebacker el jueves y registró una captura y una intercepción, lo que le valió el balón del partido.

Esa profundidad permite que el nuevo coordinador defensivo Jonathan Gannon mantenga su enfoque agresivo como si los Packers estuvieran con plantel completo. Gannon fue contratado como coordinador defensivo después de que Jeff Hafley se marchó para convertirse en entrenador en jefe de los Dolphins de Miami.

Qué funciona

La defensa de Green Bay limitó a Carolina a 5 de 18 en conversiones de tercer down. … Las tres pérdidas de balón de Green Bay derivaron apenas en tres puntos de Carolina por lo bien que respondió la defensa de los Packers ante la adversidad. … Aunque a la línea ofensiva de Green Bay le faltaban el centro Sean Rhyan y el guardia Travis Glover por lesiones, los Packers no permitieron que Jordan Love fuera capturado.

Qué falta

Los Packers enfrentaron el jueves a la defensa peor clasificada contra la carrera en la NFL y aun así no pudieron mover el balón por tierra. Ganaron apenas 66 yardas en 26 acarreos. ___

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