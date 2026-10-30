Triplete de Hakimi, clave en goleada de PSG sobre Le Havre; Elversberg sigue fuerte en la Bundesliga

El lateral derecho Achraf Hakimi anotó un triplete y aportó dos asistencias a la causa del Paris Saint-Germain, que logró su sexta victoria consecutiva en la liga francesa el viernes, con una goleada de 5-1 sobre Le Havre.

Elye Wahi también marcó un triplete en la victoria de Niza, 5-2 sobre Rennes, mientras que el gol de Olivier Giroud en los minutos finales le dio a Lille, segundo en la tabla, un triunfo por 1-0 sobre Lens.

En LaLiga, el Espanyol, que atraviesa dificultades, venció 1-0 al Villarreal con un gol del capitán Leandro Cabrera, mientras que Elversberg, recién ascendido a la Bundesliga, continuó su impresionante inicio al anotar tres goles en un dominante primer tiempo rumbo a una victoria por 4-1 sobre Mainz que lo colocó entre los cinco mejores..

PSG se mantiene como líder; Lille y Niza ganan

El tercer gol de Josh Maja en dos partidos puso a Le Havre en ventaja a los 18 minutos, pero el PSG respondió con dos goles rápidos de Mika Godts y Hakimi para irse al descanso con una ventaja de 2-1.

Hakimi amplió la diferencia al colocar con efecto un tiro libre a los 55 y luego asistió a Senny Mayulu para el cuarto antes de completar su triplete a los 69 —levantando tres dedos hacia la cámara mientras celebraba.

PSG extendió así su racha ganadora a nueve partidos en todas las competiciones.

El club capitalino tiene 20 puntos, dos más que el Lille y cuatro por encima del Rennes.

En Niza, Wahi convirtió dos penales, a los 12 y 34 minutos. Entre ambos, Sebastian Szymanski consiguió la diana del empate.

Jonathan Clauss recibió un pase de Wahi y anotó el tercero para Niza en el tiempo añadido del primer tiempo. Mohamed Amoura marcó el 4-1 al inicio de la segunda mitad.

El penal de Boulaye Dia reinsertó al Rennes en la pelea a los 58 minutos, pero el tercer gol de Wahi coronó una noche magnífica para el internacional de Costa de Marfil.

El delantero de 23 años, que está cedido por el Eintracht de Fráncfort, suma ahora cinco goles y dos asistencias en sus últimos tres partidos con el Niza, que ascendió al séptimo puesto.

En Lille, Giroud sustituyó a Ethan Mbappe cuando faltaban 17 minutos y el veterano atacante aprovechó el rebote a los 86 para marcar el gol del triunfo, después de que el arquero Robin Risser dejó suelto un disparo de larga distancia de Nabil Bentaleb.

Elversberg arrolla a Mainz en 1er tiempo

Los tres partidos anteriores de Elversberg incluyeron 13 goles y el equipo del estado del Sarre arrancó en la misma línea, anotando tres sin respuesta en un primer tiempo deslumbrante.

Felix Keidel colocó con efecto un tiro libre por fuera de la barrera del Mainz para adelantar al equipo local a los siete minutos. Francis Onyeka resistió luego la presión de la defensa del Mainz para conseguir el segundo a los 26 minutos.

Maurice Krattenmacher, cedido por el Bayern Múnich, facturó el 3-0 al filo del descanso.

Cole Campbell, internacional de Estados Unidos, hizo el 4-0 con una volea en el tiempo añadido antes de que Benedict Hollerbach marcara el tanto del honor para el Mainz, que terminó con Stefan Posch expulsado.

El resultado coloca al Elversberg en el quinto puesto con 13 puntos, los mismos que Friburgo y Bayer Leverkusen, que están por encima por diferencia de goles y tienen un partido pendiente.

Mainz cayó un puesto hasta el octavo.

Espanyol frena mala racha y suma 3 puntos en Villarreal

El uruguayo Cabrera anotó pasada la hora de juego para darle a Sergio García una noche memorable como entrenador interino.

García reemplazó esta semana a Manolo González después de que el Espanyol quedó eliminado de la Copa del Rey por el Sestao de cuarta categoría, pero su sustituto, Eder Sarabia, se perdió el partido del viernes por suspensión.

Cabrera marcó el gol de la victoria al rematar con fuerza un centro rasante desde la izquierda justo al cumplirse la hora de juego.

Fue apenas la tercera victoria del Espanyol en la temporada y lo hizo subir seis puestos hasta el 12mo. El Villarreal está 10.

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