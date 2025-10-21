Las plantillas de la NBA cuentan con un récord de 135 jugadores internacionales. Más datos clave

El baloncesto es más global.

La temporada de la NBA comienza el martes, y las plantillas en la noche inaugural de la liga muestran un récord de 135 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos. Provienen de 43 países, igualando un récord, y 71 son de Europa, la mayor cantidad de ese continente hasta ahora.

Ese desarrollo se produce mientras la NBA negocia, junto con la FIBA —el organismo rector global del deporte— para concebir una nueva liga en Europa, algo que podría suceder tan pronto como en 2027.

“El estado del juego de baloncesto en Europa creo que es fantástico. Tienen sus propias tradiciones, que por supuesto queremos mantener, pero creemos que hay una oportunidad para llevar una liga al estilo de la NBA al continente y llevar el juego a otro nivel”, afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver, el mes pasado.

Canadá tiene la mayor cantidad de jugadores no estadounidenses con 23, seguido por 19 de Francia y 13 de Australia. Y los Hawks de Atlanta están comenzando la temporada con 10 jugadores internacionales en su plantilla, igualando un récord de la NBA.

Los 30 equipos tienen al menos un jugador internacional en sus plantillas de la noche inaugural. Y se espera que la NBA finalice un nuevo formato para el Juego de Estrellas pronto, uno que enfrentará a jugadores de Estados Unidos contra jugadores internacionales en un torneo.

Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City —un canadiense— es el actual MVP. Jugadores nacidos fuera de Estados Unidos (Nikola Jokic de Serbia, tres veces; Giannis Antetokounmpo de Grecia, dos veces; Joel Embiid nacido en Camerún, una vez; y Gilgeous-Alexander, una vez) han ganado los últimos siete premios MVP de la NBA, la racha más larga de este tipo en la historia de la liga. Cabe señalar que Embiid es ciudadano estadounidense y ayudó a Estados Unidos a ganar el oro olímpico en los Juegos de París en 2024.

Siguiendo a LeBron...

En este punto, cada vez que la estrella de los Lakers de Los Ángeles juega, actualiza los récords de la liga. Es el líder histórico de la NBA en puntos y minutos y tiene algunos hitos más en su mira esta temporada.

— Su primer juego del año hará oficialmente que esta sea su temporada número 23, rompiendo un empate con Vince Carter por la mayor cantidad en la historia de la NBA por un jugador.

— Si juega en 50 partidos, romperá el récord de 1.611 (solo temporada regular) que tiene Robert Parish.

— Si logra 350 tiros de campo, romperá la marca de Kareem Abdul-Jabbar de 15.837.

Hitos a la vista

— James Harden de los Clippers tiene 27.687 puntos en su carrera y necesita 603 puntos más para superar a Carmelo Anthony, miembro del Salón de la Fama, en el décimo lugar de la lista histórica de la NBA.

— Russell Westbrook de Sacramento necesita 75 asistencias para convertirse en el octavo jugador en la historia de la NBA con 10.000.

— El entrenador de Indiana Rick Carlisle está a siete victorias de las 1.000 en su carrera. Será el undécimo entrenador en lograrlo y probablemente el último durante cierto tiempo. Erik Spoelstra de Miami comienza esta temporada con 787 victorias.

— Spoelstra está a nueve victorias de superar a Red Auerbach por la mayor cantidad de victorias entrenando a un solo equipo. Auerbach ganó 795 con los Celtics; solo Gregg Popovich (1.390 con San Antonio) y Jerry Sloan (1.127 con Utah) tuvieron más victorias con una sola franquicia.

— Doc Rivers, entrenador de Milwaukee, tiene 1.978 juegos para ser el octavo —por ahora— en la historia de la liga. Si entrena toda la temporada, subirá al número cuatro en la lista de juegos entrenados de todos los tiempos, superando a Bill Fitch (2.050), Jerry Sloan (2.024), Larry Brown (2.002) y George Karl (1.999). El número uno en esa lista es Lenny Wilkens (2.487), seguido por Don Nelson (2.318) y Gregg Popovich (2.214).

— Denver, Brooklyn, Indiana y San Antonio jugarán todos su juego número 4.000 de la NBA esta temporada. Denver lo logrará contra Brooklyn el 29 de enero, el juego de hito de Indiana será el dos de febrero en casa contra Houston, mientras que San Antonio y Brooklyn lo lograrán el cinco de febrero —los Spurs en Dallas, los Nets en Orlando.

— Atlanta está a 33 victorias de convertirse en la sexta franquicia con 3.000 victorias en temporada regular, uniéndose a Boston, Filadelfia, Nueva York y Golden State.

— Indiana está a 20 victorias de las 2.000 victorias en temporada regular.

14 millones en camino

La liga entra en esta temporada a unos 46.000 puntos de que alguien anote el punto número 14 millones en la historia de la NBA.

Basado en el promedio del año pasado de aproximadamente 228 puntos por juego, tomará alrededor de 200 juegos esta temporada para que alguien alcance el hito.

Eso significa que sucederá alrededor del 17 de noviembre, más o menos un día o dos.

Juego de nombres

Entre los aspectos destacados de nombres en la NBA esta temporada, basados en las plantillas de la noche inaugural:

— Hay siete Jordans (Jordan Walsh de Boston, Jordan Miller de Los Angeles Clippers, Jordan Hawkins y Jordan Poole de New Orleans, Jordan Clarkson de Nueva York, Jordan Goodwin de Phoenix y Jordan McLaughlin de San Antonio). En conjunto, están a unos 10.000 puntos del total de carrera de Michael Jordan.

— Hay cinco jugadores llamados Nikola (Nikola Jokic de Denver, Nikola Jovic de Miami, Nikola Topic de Oklahoma City, Nikola Durisic de Atlanta y Nikola Vucevic de Chicago).

— Hay cinco James (LeBron y Bronny James de los Lakers, James Harden de los Clippers, James Wiseman de Indiana y Sion James de Charlotte).

— Orlando Robinson podría ser el único jugador en la liga que llevará su nombre de pila en el frente de su camiseta y su apellido en la parte trasera. Tiene un contrato de dos vías con los Magic.

— Los Bucks tienen tres hermanos Antetokounmpo: Giannis, Thanasis y Alex, jugador de dos vías.

Los Nets son muy jóvenes

Los Nets de Brooklyn son jóvenes. Tan jóvenes, de hecho, que no tienen a nadie en su plantilla que esté entre los 100 máximos anotadores activos de la liga al comenzar esta temporada.

Los números son sorprendentes cuando se ponen en perspectiva. Los jugadores en la plantilla de la noche inaugural de los Nets han combinado 21.708 puntos y 1.018 inicios en este punto de sus carreras.

Hay ocho jugadores activos —LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Chris Paul y Damian Lillard— con más puntos de los que la plantilla de los Nets comienza esta temporada.

James, Paul, DeRozan, Mike Conley, Durant, Al Horford, Russell Westbrook, Brook Lopez y Stephen Curry tienen más inicios.

James, Andre Drummond y Nikola Vucevic tienen más rebotes que todos en la plantilla de los Nets. Curry —el rey de los triples de todos los tiempos de la NBA— lidera un grupo de seis jugadores con más triples que los Nets, mientras que hay diez jugadores con más robos y 26 jugadores con más asistencias.

El máximo anotador en la plantilla de los Nets en este momento es Michael Porter Jr., con 5.597 puntos en su carrera.

