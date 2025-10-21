Kevin Gausman asegura que los Azulejos tienen recursos para competir con Dodgers en la Serie Mundial

El as de los Azulejos Kevin Gausman no está preocupado por enfrentarse a los ricos Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

"Nosotros también tenemos muchos jugadores que ganan mucho dinero", dijo un Gausman empapado en cerveza después de que Toronto ganara su primer banderín en 32 años al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle el lunes por la noche en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

"Son dos equipos realmente buenos. Tendremos muy buen béisbol", expresó Gausman. "Obviamente, muchos nombres importantes".

Eso es seguro. Pero, de nuevo, Gausman tiene razón al decir que no solo los campeones defensores Dodgers presumen de salarios considerables. El veterano lanzador derecho cobra 23 millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los cuatro jugadores de los Azulejos que devengan más de 20 millones por temporada. También en ese grupo están Vladimir Guerrero Jr. (28 millones), George Springer (25 millones) y Chris Bassitt (22 millones).

Otros seis jugadores de Toronto ganan más de 10 millones al año, encabezados por el salario anual de 19 millones de José Berríos.

La nómina del día inaugural de Toronto de casi 240 millones ocupó el quinto lugar en el béisbol. Los Dodgers (319) fueron segundos después de los Mets.

Por supuesto, aunque los Azulejos pueden tener grandes ingresos, no han ganado ningún trofeo de postemporada desde que reclamaron títulos consecutivos de la Serie Mundial en 1992 y '93. Saben que Los Ángeles es un equipo lleno de estrellas con un historial reciente en octubre que habla por sí mismo.

"Para llegar a donde quieres ir, tienes que vencer a los mejores", dijo el mánager de los Azulejos John Schneider, sobre enfrentarse a los Dodgers, quienes ganaron dos de tres contra Toronto durante la temporada regular. "Ya sea talento, nómina, como quieras llamarlo, hombre, son un equipo muy bueno".

Schneider y los Azulejos, campeones del Este de la Liga Americana, tendrán la ventaja de local y abrirán la Serie Mundial en casa el viernes por la noche porque terminaron la temporada regular con 94 victorias, una más que los Dodgers, campeones del Oeste de la Liga Nacional.

"Son una potencia", dijo el jardinero de Toronto Nathan Lukes. "Se les conoce por hacerlo una y otra vez, pero no les tenemos miedo".

Los Azulejos han llegado tan lejos en los playoffs sin el campocorto Bo Bichette. El dos veces líder de hits de la Liga Americana y dos veces All-Star no ha jugado desde que se torció la rodilla izquierda en una colisión el 6 de septiembre con Austin Wells, receptor de los Yankees de Nueva York.

Bichette, quien ha estado probando su rodilla bateando y corriendo durante varios días, dijo después de la victoria del lunes por la noche que espera jugar cuando comience la Serie Mundial.

"Estaré listo", prometió Bichette.

Guerrero se llevó el galardón de Jugador Más Valioso de la serie de campeonato después de batear .385 con tres dobles y tres jonrones contra Seattle. El astro dominicano suma seis jonrones y 12 carreras impulsadas en esta postemporada y solo se ha ponchado tres veces.

Estaba lloroso después de que los Azulejos aseguraron su victoria por una carrera sobre los Marineros, pero dijo que está ansioso por el enfrentamiento con los Dodgers.

“Cada serie es un reto. Sé que tienen buenos peloteros, igual que nosotros”, dijo Guerrero. “Pero es en el terreno de juego donde se define quien gana”.

