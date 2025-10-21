Maccabi Tel Aviv rechaza entradas para partido contra Aston Villa por preocupaciones de seguridad

Maccabi Tel Aviv anunció que rechazará cualquier entrada ofrecida para el partido de la Liga Europa contra Aston Villa el próximo mes, a pesar de los crecientes llamados para que la ciudad inglesa de Birmingham revierta un veto impuesto a los aficionados del club israelí.

La policía de West Midlands consideró la semana pasada que el partido del 6 de noviembre en el Villa Park era de alto riesgo y citó la violencia y los crímenes de odio que ocurrieron cuando Maccabi Tel Aviv jugó contra Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

La posterior prohibición a los aficionados de Maccabi Tel Aviv para el partido contra el Villa atrajo críticas generalizadas, incluyendo del primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que era la decisión equivocada.

En un comunicado publicado en las redes sociales el lunes por la noche, Maccabi Tel Aviv reconoció los esfuerzos para revocar la prohibición, pero agregó que “el bienestar y la seguridad de nuestros aficionados es primordial y, a partir de duras lecciones aprendidas, hemos tomado la decisión de rechazar cualquier asignación ofrecida en nombre de los aficionados visitantes y nuestra decisión debe entenderse en ese contexto”.

Detrás de escena, el gobierno británico ha estado buscando resolver la disputa, que surge en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester a principios de este mes y llamados de palestinos y sus partidarios para un boicot deportivo a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

La decisión de Maccabi se produjo a pesar de que el gobierno británico prometió dar a la policía recursos adicionales para que el partido pudiera jugarse de manera segura con la presencia de aficionados de ambos equipos.

El gobierno del Reino Unido dijo en un comunicado el martes que estaba "profundamente entristecido" por la decisión del equipo.

"Es completamente inaceptable que este juego haya sido convertido en arma para avivar la violencia y el miedo por aquellos que buscan dividirnos", dijo. "Nunca toleraremos el antisemitismo o el extremismo en nuestras calles."

Prohibiciones en el fútbol

Los vetos para los hinchas visitantes no son desconocidos en el fútbol europeo, pero generalmente se basan en un historial de violencia entre aficionados de clubes rivales. No hay historial de violencia entre los aficionados de Aston Villa y de Maccabi.

Sin embargo, los aficionados de Maccabi han estado cada vez más en el centro de atención durante el último año, en parte vinculados a la guerra en Gaza. Más notablemente, los aficionados de Maccabi se enfrentaron violentamente con residentes de la ciudad en Ámsterdam la temporada pasada cuando el equipo visitó a Ajax en la Liga Europa.

Docenas fueron arrestados y cinco personas fueron tratadas en un hospital tras la noche de violencia que fue condenada como antisemita por las autoridades y que también vio a algunos seguidores del equipo israelí coreando consignas antiárabes.

En Italia, la semana pasada, la presencia policial fue amplia, incluidos francotiradores en el techo del estadio, para un partido de las eliminatorias del Mundial entre las selecciones de Italia e Israel después de que las autoridades lo colocaron en la categoría de mayor riesgo.

Y el domingo pasado, decenas de personas resultaron heridas después de que aficionados al fútbol en un partido de liga doméstica en Tel Aviv lanzaran bengalas y granadas de humo. El partido en el Estadio Bloomfield entre los rivales de la ciudad Hapoel y Maccabi fue finalmente abandonado por cuestiones de seguridad pública, dijo la policía.

El encuentro del 6 de noviembre en el Villa Park será el primer partido fuera de casa de Maccabi en la Liga Europa, el segundo torneo en nivel de importancia del continente, desde que se llevaron a cabo protestas pro-palestinas en el estadio de Salónica, Grecia, cuando el club jugó contra PAOK el 24 de septiembre. Aproximadamente 120 aficionados del Maccabi viajaron a Grecia para ese partido y fueron retenidos detrás de un cordón policial antes de entrar al recinto.

La UEFA, ente rector del fútbol europeo, está considerando una votación para suspender a los equipos israelíes de sus competiciones antes de que eso fuera superado este mes por el alto el fuego en Gaza.

Reacción de Maccabi

En el comunicado del club, Maccabi Tel Aviv dijo que el fútbol debería unir a las personas, no dividirlas.

"Hemos sido fundamentales en el desarrollo de talentos futbolísticos de todo el mundo sin importar raza o credo. Nuestro equipo principal está compuesto por jugadores musulmanes, cristianos y judíos y nuestra base de aficionados también cruza la división étnica y religiosa", decía el comunicado, agregando que el club había estado “trabajando incansablemente para erradicar el racismo dentro de los elementos más extremos de nuestra base de aficionados.”

