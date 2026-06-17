Christian Pulisic sigue entrenando diferenciado y crece la alarma de EEUU en el Mundial

Christian Pulisic se entrenó apartado de sus compañeros de Estados Unidos el miércoles por tercer día consecutivo debido a su lesión en la pantorrilla, lo que incrementó la alarma sobre su disponibilidad para enfrentar a Australia el viernes en el segundo partido de los anfitriones en el Mundial.

Pulisic se destacó en la victoria 4-1 de los estadounidenses sobre Paraguay la semana pasada, pero el volante ofensivo salió al descanso después de acusar rigidez por una lesión en la pantorrilla sufrida en un entrenamiento. No ha trabajado con sus compañeros esta semana en su base de entrenamiento en Orange County, y en su lugar ha realizado trabajo individual, en gran medida en el gimnasio.

Pulisic no se entrenó en el césped en absoluto el martes, pero el atacante del AC Milan salió al campo en Great Park con los preparadores e hizo ejercicios con balón el miércoles. Probó su pierna izquierda mientras llevaba una manga de compresión en la pantorrilla durante los 15 minutos de práctica abiertos a los medios.

“De verdad esperamos que Christian vuelva para el partido, por supuesto”, comentó Brenden Aaronson, uno de los posibles reemplazos de Pulisic. “No sé realmente qué está pasando en particular, pero sabemos que va a darlo todo para volver al equipo y estar para el partido, así que ya veremos. Estamos muy emocionados por ver cuál es la situación”.

Pulisic es el jugador más consagrado del equipo de Estados Unidos y la pieza clave de su ataque ofensivo. Su capacidad de creación y su habilidad con el balón por la banda izquierda condujeron directamente al autogol de Paraguay en los primeros minutos el viernes pasado, y además dio una asistencia en el primer gol de Folarin Balogun.

Su ausencia podría perjudicar a un equipo que viene de registrar el partido con más goles de Estados Unidos en un Mundial. Pero los compañeros de Pulisic confían en que hará todo lo posible por jugar —y también consideran que la profundidad del plantel podría sostenerlos en este duelo potencialmente físico con los Socceroos en Seattle.

“Aún nos quedan un par de días para ver cómo está”, manifestó el lateral izquierdo estadounidense Antonee Robinson. “Por suerte tenemos a muchos chicos en el banquillo que están deseando participar para ayudar al equipo con mucha calidad. Es un torneo largo. Si no tenemos a (Pulisic) para el partido, entonces tenemos que asegurarnos de tenerlo para el resto del camino, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a todos. Pero ojalá lo tengamos (el viernes)”.

El seleccionador Mauricio Pochettino tendría varias opciones capaces como reemplazo de Pulisic, aunque ninguna cuenta con los galones de Pulisic. El mediocampista titular Weston McKennie, de nota sobresaliente contra Paraguay, podría carga un peso mayo de responsabilidad.

Las dos principales opciones parecen ser Aaronson, un sólido extremo de la Liga Premier que firmó cuatro goles y cinco asistencias con Leeds la temporada pasada, y Tim Weah, el delantero del Olympique de Marsella que puede generar peligro con su velocidad por cualquiera de las bandas.

Sin embargo, ambos jugadores esperan que Pulisic esté lo suficientemente sano como para mantener su lugar en la alineación.

“Christian, para mí, es uno de los cinco mejores extremos del mundo”, afirmó Weah. “Es uno de mis jugadores favoritos para ver. Poder jugar a su lado durante mucho tiempo ha sido increíble. Por las pequeñas cosas que hace, es un jugador tan humilde. Creo que uno se deja atrapar por mucho del ruido, pero Christian es increíble. Lo demostró contra Paraguay. Su capacidad cuando puede tener el balón es increíble. Ayuda al equipo. Estoy súper orgulloso de él. Ojalá esté listo para el viernes”.

Las otras opciones ofensivas de Pochettino incluyen a Gio Reyna, quien anotó el último gol de los estadounidenses contra Paraguay y ha aportado chispazos de creativida desde la banda.

Sebastian Berhalter entró al descanso por Pulisic en el debut, mientras que el mediocampista titular Malik Tillman elevó su ya impresionante nivel en ausencia de Pulisic.

“Sentí que seguíamos siendo peligrosos, seguíamos creando ocasiones (en la segunda mitad)”, señaló Robinson. “Simplemente no las concretamos en ataque hasta que Gio marcó al final. Como dije, mucha gente está lista para dar un paso al frente”.

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