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Stowers pega 2 jonrones e impulsa 5 carreras en triunfo 12-4 de Marlins ante Filis

MARLINS-FILIS
MARLINS-FILIS (AP)

Kyle Stowers conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, y los Marlins de Miami evitaron perder la serie por barrida con la victoria el miércoles 12-4 ante los Filis de Filadelfia.

Stowers pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante el abridor de los Filis, Andrew Painter, y luego un cuadrangular solitario en la sexta para llegar a siete en la temporada. Añadió un doble impulsor en la segunda y un sencillo productor en la octava.

Owen Cassie abrió la segunda entrada con su séptimo jonrón de la temporada, después de que los Filis habían empatado el juego a 2. Eso impulsó una segunda entrada de cuatro carreras que incluyó sencillos remolcadores de Liam Hicks y Xavier Edwards.

Con sul jonrón de dos carreras, Joe Mack llegó a tres en la campaña y dio paso a una sexta entrada de cuatro carreras para Miami. Jakob Marsee conectó su cuarto cuadrangular de la temporada en la novena.

Mack anotó tres veces, y el dominicano Esteury Ruiz conectó dos dobles y anotó dos carreras.

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El dominicano Sandy Alcantara (7-4) lanzó seis entradas, permitiendo cuatro carreras (dos limpias). Repartió ocho hits, dio una base por bolas y ponchó a seis, asentándose después de permitir dos carreras en cada una de las dos primeras entradas.

Michael Petersen, Tyler Zuber y John King lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras.

Painter (1-8) siguió teniendo dificultades. El novato permitió seis carreras en dos entradas para elevar su efectividad a 7,06. Ha permitido 14 jonrones en 14 aperturas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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