Ray domina como relevista y Gigantes vencen 7-2 a Bravos en el primer juego de la doble cartelera

Robbie Ray permitió apenas dos hits en 6 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras, el dominicano Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron jonrones consecutivos y los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 7-2 a los Bravos de Atlanta en el primer juego de una doble cartelera dividida.

Se programó la doble cartelera cuando el juego del martes por la noche fue suspendido por lluvia, con los Gigantes arriba 3-2 y los Bravos bateando en la parte baja de la segunda entrada. Grant Holmes (4-3), de Atlanta, permitió tres carreras en dos entradas.

Ray (5-6) comenzó el día con una poco impresionante efectividad de 4,42, pero dominó como relevista de Adrian Houser. Ray otorgó solo dos bases por bolas en sus primeras cinco entradas antes de que Austin Riley pegara un doble para abrir la séptima. Ray ponchó a ocho.

Devers y Lee conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos del zurdo Dylan Dodd en la quinta. Willy Adames añadió un jonrón en la octava ante el derecho Anthony Molina. Los Bravos utilizaron a cuatro relevistas detrás de Holmes.

Drake Baldwin, de Atlanta, abrió la parte baja de la primera entrada el martes por la noche con el jonrón más largo de las Grandes Ligas esta temporada, en su regreso tras perderse 23 juegos por una distensión en el oblicuo. El jonrón al jardín central ante Houser recorrió 473 pies.

El derecho de los Giants Dylan Smith permitió un sencillo a Mike Yastrzemski antes de dar base por bolas a Ha-Seong Kim con un out en la novena. El derecho Caleb Kilian, elegido como cerrador por el mánager Tony Vitello el viernes, ponchó a Baldwin y a Eli White para terminar el juego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes