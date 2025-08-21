Las niñas ganan visibilidad en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas

Las niñas están atrayendo más atención en los torneos de la Serie Mundial de béisbol y sóftbol organizados por las Pequeñas Ligas.

Del lado del béisbol, la australiana Monica Arcuri se convirtió en la 24ª niña en jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y la 11ª en conseguir un hit en Williamsport. Es la sexta Serie Mundial de Pequeñas Ligas consecutiva que incluye a una pelotera.

Mientras tanto, la Serie Mundial de Sóftbol de Pequeñas Ligas en Greenville, Carolina del Norte, estableció récords de asistencia y audiencia. El juego promedió 1,44 millones de espectadores en ABC, convirtiéndose en el duelo de sóftbol de Pequeñas Ligas más visto de la historia.

Patrick Wilson, quien está en su primera temporada como director general de Little League International, enfatiza la importancia de ambos programas.

Cuando se trata de jugadoras, "ya sea que elijan jugar sóftbol o béisbol, queremos que tenga esas opciones, y si cambian en algún momento, eso también está bien", dijo Wilson. "Sólo queremos que participen".

A las niñas se les ha permitido jugar béisbol de Pequeñas Ligas desde 1974, cuando la Carta Federal de Pequeñas Ligas fue enmendada para dejar de incluir unicamente a niños. Eso también creó el Sóftbol de Pequeñas Ligas.

La primera niña en llegar a los campos de Williamsport fue Victoria Roche, quien jugó por Bruselas en 1984. Desde entonces, se ha visto a más niñas en el certamen.

En 2004 y 2014, hubo dos, la más famosa de las cuales fue Mo'ne Davis, una lanzadora de Filadelfia que llevó a su equipo a una victoria y terminó en la portada de Sports Illustrated. Fue nombrada la Deportista del Año por The Associated Press en 2014.

El manager australiano Keith Land dijo que Monica a menudo superaba a los niños de otros equipos.

"Sin faltar al respeto, pero te ha superado una niña", dijo, después del sencillo de línea de Monica al jardín central contra Panamá. Australia también tuvo una niña en su equipo el año pasado, Emma Gainesford.

Lester Gaunt dirigió al equipo de Pensilvania que ganó la Serie Mundial de Sóftbol de este año y cree que el incremento de la audiencia también significa un aumento en la participación. Hay más de 25.000 equipos de sóftbol de Pequeñas Ligas y más de 300.000 participantes en más de 25 países.

"Los números para West Suburban Little League deberían aumentar", dijo Gaunt. "Esperemos que algunos jugadores más jóvenes que estaban indecisos sobre jugar lo intenten".

Los ganadores de la Serie Mundial de Sóftbol serán honrados el domingo, cuando se defina el campeonato. Pensilvania tuvo un récord invicto de 5-0 en la Serie Mundial de Sóftbol y venció a Indiana 1-0 por el título.

La pitcher ganadora Reagan Bills estaba llorando y sin palabras en su entrevista posterior al juego en ESPN.

"He estado viendo el torneo desde que tenía cinco años, y no pensé que esto fuera posible", dijo.

El crecimiento en la Serie Mundial de Sóftbol no se limita solo a los espectadores. El torneo está ocupando un escenario mundial más grande. Tanto Brasil como Japón fueron debutantes en Greenville esta temporada. En el lado internacional, la Serie Mundial de Sóftbol cuenta con cuatro regiones.

Para fomentar la participación femenina, Little League ha lanzado tanto la Iniciativa Girls with Game como la Serie de Legado de Béisbol de Pequeñas Ligas Maria Pepe. La Serie de Legado se lanzó en 2024 como el primer torneo de béisbol exclusivamente femenino en Williamsport.

La presencia femenina en béisbol-sóftbol también se está expandiendo más allá del nivel de Pequeñas Ligas. La Liga de Sóftbol Athletes Unlimited se lanzó en junio y ofrece a las mujeres la oportunidad de jugar sóftbol profesional en Estados Unidos. La Liga de Béisbol Profesional Femenina está realizando pruebas este fin de semana en Washington —Davis está entre las participantes— con planes de lanzarse el próximo verano.

Australia es un país con una presencia femenina mayor que otros. En 2024, Australia organizó su primer torneo nacional de béisbol de Pequeñas Ligas exclusivamente femenino. Las niñas que compiten luego tienen la oportunidad de asistir al Australia Women’s Showcase, que reúne a las mejores jugadoras de béisbol del país.

"Creo que es una tendencia bastante global que las mujeres en los deportes en general están alcanzando niveles altísimos", dijo Land.

Alexandra Wenskoski es estudiante en el John Curley Center for Sports Journalism en Penn State.

