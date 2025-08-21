Violencia entre hinchas obliga a suspender partido Argentina-Chile en Copa Sudamericana

Un partido de la Copa Sudamericana fue suspendido la noche del miércoles tras escenas alarmantes de violencia entre facciones enfrentadas de aficionados.

Universidad de Chile viajó a Buenos Aires para disputar la vuelta de los octavos de final ante Independiente, pero el encuentro fue abandonado luego de que se lanzaran proyectiles, se reportaran apuñalamientos y brutales agresiones entre hinchas. Uno de los heridos requirió cirugía tras caer desde una zona elevada del estadio.

El Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, debió ser evacuado. Según informó ESPN citando a autoridades locales, al menos 10 aficionados resultaron gravemente heridos.

Universidad de Chile informó que 19 de sus hinchas fueron hospitalizados y 97 ciudadanos chilenos detenidos. Sin embargo, medios locales señalaron que la cifra total de arrestos superaría los 300.

“Nada justifica un linchamiento. Nada”, escribió en redes sociales el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras los hechos de violencia.

“Lo ocurrido en Avellaneda entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos: desde la violencia entre los aficionados hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia debe determinar a los responsables”.

“Ahora, nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas agredidos, asegurar su atención médica inmediata y garantizar que se respeten los derechos de quienes están detenidos”.

open image in gallery Hinchas de Independiente empuñaron barras metálicas durante los enfrentamientos ( AP )

open image in gallery La violencia obligó a suspender el partido y a evacuar el estadio ( AP )

Conmebol informó que la decisión de suspender el partido se tomó “porque el club local y las autoridades no pudieron garantizar la seguridad adecuada para que el encuentro continuara”.

La violencia estalló durante el entretiempo, cuando hinchas de Universidad de Chile comenzaron a lanzar objetos —incluidos asientos rotos, trozos de mampostería arrancados de los baños y hasta una granada aturdidora— desde la tribuna visitante hacia los aficionados locales ubicados en el nivel inferior. En respuesta, los hinchas de Independiente ingresaron a la zona visitante con barras de hierro, agredieron y despojaron de sus pertenencias a los seguidores rivales.

El director de Universidad de Chile, Daniel Schapira, declaró a la radio chilena ADN: “Es terrible, esto resulta increíble. También hay un problema de organización: no debieron ubicar a los hinchas de la ‘U’ encima de los de Independiente. Todos tienen responsabilidad en lo ocurrido. Esto se transformó en un circo”.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, calificó lo ocurrido como una “tragedia”, mientras que su par de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó directamente a los hinchas visitantes y tildó su comportamiento de “reprobable”.

Al momento de la suspensión, el partido estaba 1-1, y Universidad de Chile se imponía 2-1 en el marcador global.

Traducción de Leticia Zampedri