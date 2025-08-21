Freeman pega jonrón de 2 carreras en la 1ª, Kershaw hila 4º triunfo y Dodgers vencen 9-5 a Rockies

Freddie Freeman conectó un jonrón de dos carreras en el sexto lanzamiento del juego, Clayton Kershaw ganó su cuarta apertura consecutiva, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 9-5 a los Rockies de Colorado.

El cubano Andy Pages conectó dos hits, incluyendo un jonrón, y los Dodgers dividieron triunfos en la serie de cuatro juegos en el Coors Field. Alex Freeland conectó tres hits y se quedó a un jonrón del ciclo, mientras que Freeman y Mookie Betts aportaron dos imparables cada uno.

Kershaw (8-2) toleró tres carreras y seis hits en cinco episodios y dos tercios. Se quedó a un out de su cuarta apertura consecutiva de calidad después de que el sencillo de Brenton Doyle con dos outs en la sexta entrada puso la pizarra 8-3.

Kershaw, quien ponchó a tres y dio una base por bolas, mejoró a 29-11 contra los Rockies, su mayor número de victorias contra cualquier oponente.

Doyle contabilizó dos hits, incluyendo un jonrón y cuatro carreras impulsadas, y Jordan Beck bateó dos inatrapables por los Rockies, quienes habían ganado siete de nueve.

Freeman conectó un jonrón de 451 pies en el primer lanzamiento de su turno al bate después de que Betts negoció un boleto para abrir el juego contra Chase Dollander (2-10), y los Dodgers anotaron en cada una de las primeras cinco entradas para construir una ventaja de 8-2, coronada por el jonrón de Pages al inicio de la quinta.

El jonrón de dos carreras de Doyle en la octava puso el duelo 9-5.

Los jugadores regulares de los Dodgers, Shohei Ohtani y Teoscar Hernández, tuvieron días de descanso programados. Ohtani fue golpeado en el muslo derecho por una línea el miércoles, mientras lanzaba, pero se espera que juegue en la serie de San Diego este fin de semana, dijo el manager Dave Roberts.

Por los Dodgers, el cubano Pages de 4-2 con dos anotadas y una producida. El venezolano Miguel Rojas de 3-1 con una remolcada.

Por los Rockies, el cubano Yanquiel Fernández de 1-1 con una anotada. El v enezolano Orlando Arcia de 4-1.