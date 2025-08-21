En torneo clasificatorio del US Open, las pequeñas marcas deportivas pueden destacar

El patrocinio de indumentaria de tenis es un gran negocio. Pero, entre los mejores jugadores, está dominado por un pequeño grupo de titanes de la industria.

Marcas como Nike, Adidas y Asics proporcionan los atuendos para la mayoría de los 100 mejores, con sus logotipos reconocibles estampados en las camisetas y faldas de los favoritos de los certámentes del Grand Slam.

Pero si uno mira más allá de ese nivel superior y entra en el torneo de clasificación del Abierto de Estados Unidos, donde los jugadores de menor rango compiten por lugares en el cuadro principal, hay un mundo de incipientes negocios locales y pequeñas empresas de ropa que se están abriendo camino en el floreciente negocio del tenis.

Para muchos jugadores en el torneo de clasificación, sus patrocinadores de ropa son empresas locales de su país de origen. Estas empresas a menudo buscan específicamente a sus compatriotas.

"Es clave patrocinar y ayudar a nuestros jugadores suizos", enfatizó Laura Tolub, directora de operaciones de Fourteen Company, una pequeña marca de ropa deportiva con sede en Ginebra, que patrocina a un par de jugadores de su país en el cuadro de clasificación. "No significa que sólo estemos patrocinando a jugadores suizos, pero es importante para nosotros estar allí para ellos".

Esa conexión con el país a menudo es importante también para el jugador. El suizo Marc-Andrea Hüsler, clasificado en el puesto 228, ganó su partido de segunda ronda de clasificación el jueves por la tarde con ropa de Fourteen.

"Es una marca suiza, así que quería hacer algo con los suizos si era posible", comentó sobre su decisión de unirse a la marca hace dos años. "Eran nuevos y estaban creciendo".

Según Tolub, han construido una comunidad muy unida.

"Algunos jugadores quieren tener la sensación de que son parte de una familia, que es lo que Fourteen es", expresó. "Es más una familia que una gran marca".

Arianne Hartono siguió un camino similar. Está patrocinada por The Indian Maharadja, una empresa holandesa conocida por su ropa de hockey y con sede en Nieuwkuijk, un pequeño pueblo de unas 5.000 personas.

"Eran una compañía naciente y muy pequeña, como hace tres, cuatro años", dijo Hartono. "Se acercaron a mí a través de las redes sociales, simplemente vinieron y dijeron: 'Hola, somos una pequeña empresa, queremos empezar a entrar en el tenis'".

Ella aceptó, y el logotipo en espiral de la empresa estuvo a la vista el jueves por la tarde, mientras la jugadora holandesa, clasificada en el puesto 158, avanzaba a la tercera ronda del torneo de clasificación con una ajustada victoria.

Otros participantes en la ronda clsificatoria buscan el ajuste adecuado más allá de las fronteras del país. El argentino Marco Trungelliti, quien ocupa el sitio 183, encontró uno con lazos personales.

Su ropa para los partidos es fabricada por una pequeña empresa emergente en México llamada Lega, una marca de ropa que es dirigida por "un amigo de un amigo", con quien el argentino dijo haberse vuelto bastante cercano a través del tiempo en que han trabajando juntos. Sus camisetas han estado llamando la atención de los fanáticos observadores: en el Abierto de Francia, su jersey tenía un gran diseño de la Torre Eiffel, y ahora, en las rondas de clasificación del Abierto de Estados Unidos, es una Estatua de la Libertad.

"Es un diseño completamente nuevo", comentó sobre la camiseta de la ciudad de Nueva York, que fue diseñada y fabricada por Lega específicamente para sus partidos del Abierto de Estados Unidos.

"No soy diseñador en absoluto, pero tuve algunas opiniones al respecto", dijo después de ganar su partido de segunda ronda de la clasificación. "Pero esta fue completamente del diseñador de Lega, y me encantó".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.