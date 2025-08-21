Harbaugh: no hay daño en el pie de Lamar Jackson tras ser pisado

El entrenador de los Ravens John Harbaugh señaló que el quarterback Lamar Jackson está "bien" después de que le pisaron el pie esta semana.

Baltimore indicó lo mismo a los reporteros el miércoles, pero después de que Jackson no estuvo en la práctica del jueves se le pidió una actualización a Harbaugh.

"Le pisaron el pie, como dijimos ayer", señaló Harbaugh. "Le hicieron una radiografía rápida y no hay daño ni nada por el estilo. Estoy seguro de que está un poco adolorido hoy, así que lo mantuvimos adentro, pero está bien. Va a estar bien".

Los Ravens juegan en Washington el sábado, pero Jackson no ha disputado un juego de pretemporada desde 2021 y no había señales de que eso cambiara este año. Baltimore abre la temporada regular en Buffalo el 7 de septiembre.

