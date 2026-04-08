Las flores del Masters: el jardín más bello del golf

Las azaleas y los cornejos son tan sinónimos del Masters como Jack Nicklaus y Tiger Woods, lo cual es un poco injusto —no para los otros 55 campeones del Masters, sino para las otras 350 especies de flora que hacen de Augusta National un campo de golf como ningún otro.

El hoyo 16, par 3, es famoso por Woods al ejecutar aquel approach que hizo una U en la parte alta de la pendiente, se quedó suspendido en el borde del hoyo y cayó durante su victoria de 2005. Nadie reparó en el hermoso arbusto de cornejos con sus vibrantes flores rosadas.

El hoyo 12, par 3, está asociado con el nombre que aparece en la tarjeta, “Golden Bell”, una flor amarilla originaria de Asia. Pregúntele a casi cualquier jugador del Masters si alguna vez ha visto una Golden Bell y es dudoso. Florece a finales del invierno. El Masters es el rito primaveral del golf.

“He jugado el 12 lo suficiente. Seguro que he visto una en algún lado”, dijo Rory McIlroy.

Pebble Beach es el feliz encuentro entre la tierra y el mar. Augusta National es el mayor jardín del golf, porque eso era antes de que Bobby Jones saliera a buscar terreno para construir su campo y encontrara los viveros Fruitland Nurseries, de 365 acres.

Jones dijo, cuando vio por primera vez la propiedad: “¡Perfecto! Y pensar que este terreno ha estado aquí todos estos años esperando a que alguien llegara y pusiera un campo de golf encima”.

Obtuvo una opción de compra por 70.000 dólares.

Augusta National no habla en números —desde el tamaño de la galería hasta la velocidad de los greens en el Stimpmeter—, pero se cree que el campo tiene unas 80.000 plantas y árboles en flor en su inmaculado paisaje.

La flora es una parte tan integral de Augusta National que cada hoyo lleva el nombre de un árbol o un arbusto que puede encontrarse en ese hoyo.

“Sé que azalea es uno de ellos”, resaltó Dustin Johnson.

Buena suposición. Le tomó unos segundos asociar “Azalea” con el icónico hoyo 13, par 5, que tiene aproximadamente 1.600 arbustos de azalea, muchos de ellos rodeando la parte posterior del green.

De manera notable, Johnson sabía que el séptimo hoyo se llama “Pampas”, un arbusto de pasto originario de Argentina que crece unos 12 pies de altura y florece a finales del verano. El hoyo solía tener 340 yardas y no tenía búnkers. Ahora tiene 450 yardas, es recto, estrecho y difícil.

“Nombre perfecto, porque es un hoyo maldito”, afirmó Johnson.

Johnson también sabía que había uno o dos cornejos en la tarjeta sin saber exactamente dónde (Pink Dogwood para el No. 2, White Dogwood para el No. 11). Y no hay nada de qué avergonzarse.

El bicampeón Scottie Scheffler —el jugador número 1 del mundo y con un título de Texas en finanzas, no en horticultura— se detuvo bajo el roble siempre verde junto a la casa club cuando le preguntaron cuántas plantas podía nombrar asociadas con cada hoyo.

“¿Magnolia para el 5?”, preguntó. Pegó uno de sus golpes más puros en el hoyo 5 cuando ganó en 2022. No tuvo que internarse entre los magnolios detrás del árbol.

También mencionó Azalea y Golden Bell —“Tengo más de las que pensaba”, dijo—, pero falló con Holly, los arbustos de bayas rojas que se encuentran a ambos lados del tee del 18.

McIlroy, el campeón defensor, tiene una mayor apreciación por la historia y la tradición que la mayoría de los golfistas. No creía poder acertar los nombres de los 18 hoyos antes de enumerar Firethorn (15), Azalea, Golden Bell, Pink Dogwood... y entonces se trabó.

“¿White Dogwood, 10?”, dijo.

No. El hoyo 10 es Camelia, otro que por lo general florece mucho antes del Masters.

La belleza de Augusta National no puede exagerarse, y su historia botánica es rica. Fruitland Nurseries se remonta a 1858, una sociedad entre un barón belga llamado Louis Berckmans y su hijo, Prosper. Importaron árboles y plantas de todo el mundo. El vivero dejó de operar en 1918 después de que murieran. Lo que quedó fue una larga hilera de magnolios que se habían plantado antes de la Guerra Civil, y el arbusto de azalea que Prosper Berckmans popularizó.

Una palabra sobre las famosas azaleas de Augusta National.

No, el personal de horticultura del club no las empaca en hielo para evitar que las flores estallen antes del Masters. Ha habido algún Masters “verde” sin muchas flores, y eso casi ocurre este año. Las flores se están apagando, pero siguen siendo coloridas.

El personal se pondrá a trabajar dos días después de que termine el Masters, fertilizando y podando. Y requiere un gran cuidado: los arbustos de azalea se podan a mano, un proyecto que puede tomar tres meses.

Hay una palmera en Augusta National, justo a la derecha del green en el hoyo 4, par 3. Más tarde, el nombre del hoyo se cambió de Palm a Flowering Crabapple, con sus flores rojas, rosadas y blancas (por lo general brotan justo después del Masters).

Eso confundió a Chris Gotterup, uno de los 22 debutantes en el Masters este año.

“¿Cada hoyo lleva el nombre de una flor? Porque hoy estábamos jugando el 4. ¿La palma es una flor?”, dijo Gotterup el lunes.

Todo se entreteje en un paisaje magnífico, una belleza engañosa como telón de fondo de la intensa presión por ganar uno de los premios más grandes del golf. Jones quizá lo resumió mejor.

“Nunca el guantelete de hierro del desafío estuvo más hábilmente oculto en terciopelo”, apuntó.

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