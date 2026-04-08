Daniil Medvedev destrozó su raqueta en un extraordinario colapso en la cancha durante una asombrosa derrota por 6-0 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo.

Medvedev, número 10 del mundo, no logró ganar ni un solo juego en su primer partido de la temporada sobre tierra batida, mientras que Berrettini, exfinalista de Wimbledon, avanzó a la tercera ronda.

Tras perder el primer set por 6-0, Medvedev estalló al perder su servicio por cuarta vez consecutiva y quedó inmediatamente 2-0 abajo en el segundo.

Medvedev comenzó lanzando su raqueta contra la valla del fondo, antes de golpearla cuatro veces contra la arcilla, ante los gritos cada vez más fuertes del público.

El ruso arrojó entonces a la basura el marco de la raqueta, que quedó casi partido por la mitad durante el arrebato de Medvedev. Berrettini ganó entonces cuatro juegos consecutivos para sellar la victoria en menos de 50 minutos y propinarle a Medvedev la derrota más aplastante de su carrera.

Se puede afirmar que la tierra batida no es la superficie favorita de Medvedev (perdió dos veces en la primera ronda del Abierto de Francia en sus últimas cuatro participaciones en París), pero el exnúmero 1 había experimentado un resurgimiento esta temporada y llegó a la final de Indian Wells el mes pasado, además de ganar títulos en pista dura en Brisbane y Dubái.

Las estadísticas de la derrota por 6-0 y 6-0 fueron, como era de esperar, demoledoras para Medvedev. Cometió 27 errores no forzados frente a solo tres golpes ganadores, ganó apenas nueve de sus 33 puntos de servicio y solo 17 de los 67 puntos disputados en todo el partido. Sin embargo, dispuso de dos puntos de quiebre contra el servicio de Berrettini en el primer juego del encuentro.

Mientras tanto, Berrettini alcanzó la tercera ronda del Masters de Montecarlo sin perder un solo juego, tras haber avanzado desde su partido de primera ronda cuando el veterano Roberto Bautista Agut se retiró el martes, cuando perdía 4-0.

open image in gallery Berrettini ganó por 6-0 y 6-0 por primera vez en su carrera ( AFP via Getty Images )

El italiano, que recibió una invitación para jugar en Montecarlo en medio de otra temporada marcada por las lesiones, se mostró atónito por la forma en que se produjo la victoria. “Creo que fue sin duda una de las mejores actuaciones de mi vida”, declaró.

“Creo que fallé tres tiros en todo el partido y no es fácil, especialmente con un jugador tan complicado como Daniel. Creo que el plan de juego fue perfecto y mis armas funcionaron bastante bien”.

“En el primer juego me precipité un poco, enfrentándome a dos puntos de quiebre. Después de eso, sentí que estaba jugando mejor que él. No esperaba ganar así una y otra vez. No sucede muy a menudo. Un quiebre, dos quiebres, a veces no es suficiente, así que seguí presionando”.

Traducción de Olivia Gorsin