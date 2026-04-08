Kyle Higashioka pega jonrón y Rangers vencen por 1ra vez a George Kirby; superan 3-2 a Marineros

Kyle Higashioka le dio la ventaja a Texas con un jonrón de dos carreras, Nathan Eovaldi llegó a 1.500 ponches en su carrera durante una labor de seis sólidas entradas y los Rangers superaron el martes 3-2 a los Marineros de Seattle.

El lineazo de Higashioka, apenas por encima de la barda del jardín izquierdo en la quinta entrada, puso a los Rangers arriba por 3-2 ante George Kirby, quien perdió contra Texas por primera vez en 11 aperturas de por vida. El derecho ganó ocho de las primeras 10.

Brendan Donovan conectó un jonrón hacia el jardín derecho ante el primer lanzamiento del juego en la apertura número 300 en la carrera de Eovaldi, pero el derecho de 36 años se asentó y ponchó a siete, incluido Josh Naylor para llegar a 1.500 abanicados.

Ese ponche puso fin a la primera entrada. Eovaldi (1-2) permitió seis hits y dos carreras.

Jacob Latz cerró con dos innings perfectos y ponchó a Naylor y al mexicano Randy Arozarena, quienes se combinaron para irse de 8-0 con siete ponches desde el cuarto y quinto puesto del orden al bate de Seattle. El zurdo estableció un récord de la franquicia al mantener a los rivales sin hits en 28 turnos al bate para comenzar la temporada.

Jakob Junis sorteó sencillos consecutivos para abrir la novena y consiguió su segundo salvamento en dos juegos, igualando el total de su carrera, logrado en 253 apariciones a lo largo de nueve temporadas.

Kirby (1-2) tenía una efectividad de por vida de 0,97 contra Texas hasta la debacle que lo condenó a la derrota.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes