Rory McIlroy da una vuelta triunfal en Augusta National antes de buscar la defensa de su título

En su 17.ª participación en el Masters, Rory McIlroy por fin ganó la chaqueta verde y alcanzó lo que pensaba que sería la cima de su carrera en el golf. Ha completado los cuatro cetros del Grand Slam en su carrera. Tiene una invitación para jugar el Masters durante todo el tiempo que quiera.

El 18º viaje podría ser aún mejor.

Esto debe sentirse como una vuelta olímpica para McIlroy, quien ha estado en Augusta National todo el fin de semana con la mirada puesta en ser el anfitrión de la cena del Club del Masters el martes por la noche. Y luego podrá pasar a otro pequeño asunto: intentar convertirse en apenas el cuarto jugador en ganar el Masters en años consecutivos.

¿Cuál es la prisa?

“Creo que durante los últimos 17 años simplemente estaba ansioso de que empezara el torneo”, comentó McIlroy el martes. “Y este año, no me importaría si el torneo nunca empezara”.

Eso provocó risas, incluida la suya. Se reunió con los medios en Augusta National —se proyectó un avance de su documental de Prime Video antes de que entrara— por primera vez desde que ganó el año pasado.

En aquel entonces, comenzó su conferencia de prensa preguntando: “¿De qué vamos a hablar el año que viene?”.

Dijo que las metas han cambiado, pero que él sigue en la pelea.

“Es completamente diferente”, manifestó McIlroy. “Me siento mucho más relajado. Sé que voy a volver aquí durante muchos años, que voy a disfrutar de los privilegios que reciben aquí los campeones. Eso no me quita motivación para salir ahí, jugar bien e intentar ganar el torneo”.

No espera que sea más fácil que una tarde de domingo alocada, 18 hoyos que en algunos aspectos se parecieron a sus 18 años en el circuito.

Eso es cierto para todos en el grupo de 91 jugadores. Había un aire frío la mañana del martes que ahora da paso a un pronóstico de clima caluroso y seco. Eso puede convertir al Augusta National en su versión más dura, por muy bonito que se vea con las azaleas y los cornejos en flor.

“Si está duro y rápido, los greens van a ser aún más difíciles de atacar de lo que ya son”, advirtió Bryson DeChambeau.

Scottie Scheffler conoce la experiencia de campeón defensor, tras haber ganado en 2022 y 2024. Prefiere una rutina —alterada ligeramente ahora por llevar consigo a su hijo recién nacido—.

“Defender el título siempre puede ser difícil, pero creo que eso se debe sobre todo a las probabilidades de ganar un torneo en años consecutivos”, señaló Scheffler. “Creo que eso es extremadamente complicado, especialmente cuando miras estos campeonatos grandes”.

Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02) son los únicos jugadores que han ganado el Masters en años consecutivos.

“Creo que todo es nuevo cuando eres campeón defensor por primera vez aquí”, expresó Scheffler. “Eres el anfitrión de la cena —eso es algo importante—. Hay ciertas cosas que pasan que quizá lo hagan un poco más difícil, pero no diría que sea nada demasiado sustancial”.

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