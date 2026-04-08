La reunión de la Liga Diamante de atletismo en Qatar pasa de mayo a junio por incertidumbre

La reunión de la Liga Diamante de atletismo en Qatar se ha pospuesto del próximo mes a junio, “si las condiciones lo permiten”, en medio de la incertidumbre persistente causada por el conflicto en Oriente Medio.

El evento de Doha estaba previsto para abrir la temporada de la serie élite del atletismo el 8 de mayo, como suele ocurrir en los últimos años, pero el aplazamiento implica que la reunión de Shanghái del 16 de mayo pondrá en marcha el circuito en su lugar.

“En las últimas semanas, la Liga Diamante ha estado monitoreando la situación en Doha, trabajando en estrecha coordinación con los organizadores de la reunión, las autoridades qataríes y otras partes interesadas”, señaló la Liga Diamante en un comunicado difundido el miércoles, horas después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“En aras de la seguridad de los atletas y los espectadores, se ha tomado la decisión de posponer la reunión. Si las condiciones lo permiten, ahora se celebrará el 19 de junio”, añadió.

El cambio de fecha también implica un cambio de sede. Las temperaturas en Qatar en junio suelen ser más altas, por lo que el evento se traslada al Estadio Internacional Khalifa, que cuenta con grandes sistemas de refrigeración alrededor de la arena que se utilizaron cuando albergó los campeonatos mundiales de atletismo de 2019.

Qatar se ha convertido en los últimos años en un país anfitrión clave para competiciones globales y ha tenido que posponer o cancelar eventos de alto perfil desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra Irán en febrero.

La “Finalissima” entre las selecciones de fútbol de Argentina y España, que debía disputarse en Qatar, fue cancelada el mes pasado y el Gran Premio de motociclismo de Qatar fue reprogramado para noviembre. En otras partes de la región, las carreras de Fórmula 1 previstas para abril en Bahréin y Arabia Saudí fueron canceladas.

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