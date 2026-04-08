Se desata incendio en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. No hay heridos

Un incendio se desató la mañana del miércoles en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, lo que provocó una vasta respuesta de emergencia en la que participaron unos 80 bomberos y 20 vehículos, informaron las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos Militar del estado de Río informó que el fuego estaba bajo control y en gran medida se limitó al techo de lona del recinto. No se reportaron heridos, y el interior del edificio —incluido el Museo Olímpico— permaneció intacto.

Aunque la causa de este incidente está actualmente bajo investigación, la instalación tiene antecedentes de incendios en el techo. En 2017 se registraron dos siniestros similares, ambos provocados por farolillos de papel lanzados al cielo que cayeron sobre la estructura.

Desde que albergó el ciclismo en pista durante los Juegos de Verano de 2016, el velódromo ha servido como principal base de entrenamiento para las selecciones nacionales de ciclismo y halterofilia de Brasil.

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