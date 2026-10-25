Las estadounidenses Claire Pease y Reese Esponda lideran el podio en el Mundial de gimnasia

Claire Pease y Reese Esponda les dieron a las estadounidenses una despedida dorada en los campeonatos mundiales de gimnasia, al terminar primera y segunda en la rutina de suelo el domingo, el último día de competencia.

Las dos jóvenes de 17 años elevaron a siete el total de medallas del equipo femenino de Estados Unidos al completar un par de rutinas deslumbrantes que encabezaron la final de ocho gimnastas.

Pease, quien obtuvo la plata en salto el sábado, consiguió su tercera medalla del certamen al registrar una puntuación de 13.866, impulsada por algunos de los pases acrobáticos más difíciles que se están realizando en el mundo en este momento.

La actuación del domingo fue el broche de oro para Pease, quien ejecutó sin fallos sus cuatro rutinas durante la final por equipos, cuando Estados Unidos terminó en un ajustado segundo lugar detrás de una China resurgente.

La compañera de Pease y Esponda, Skye Blakely, terminó sexta detrás de la estrella argelina Kaylia Nemour en la final de viga.

Blakely, de 21 años, quizá algo agotada al final de más de una semana de competencia, evitó errores importantes, pero no estuvo lo suficientemente fina como para ganarse un lugar en el podio por quinta vez en cinco días.

La brasileña Flavia Saraiva se llevó el bronce detrás de Nemour y Zhang.

En la competencia masculina, el armenio Artur Davtyan clavó sus dos aterrizajes en la final de salto para ganar su segundo oro mundial en su mejor aparato. El briánuco Jake Jarman sumó la plata a la par del oro que ganó en salto el año pasado.

Sebastian Sponevik le dio a Noruega su primera medalla en un campeonato mundial obtenida por un gimnasta —hombre o mujer— al quedarse con el bronce.

Zou Jingyuan, de China, continuó su dominio en barras paralelas, donde quizá sea el mejor de todos los tiempos. El 15.733 de Zou en la final fue la puntuación más alta de cualquier gimnasta en cualquier aparato durante la semana. Además, le dio su tercer oro mundial en paralelas, que se suma al oro en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024. El croata Illia Kovtun fue segundo, seguido por el ruso Daniel Marinov.

Tang Chia-Hung, de Taipéi, ganó la final de barra fija; su 14.966 fue apenas suficiente para terminar por delante de la estrella japonesa Shinnosuke Oka y de Sergei Naidin, de Rusia.

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