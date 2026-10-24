LIV Golf pagó 15 millones para retener ejecutivos antes de declararse en quiebra

LIV Golf pagó 15,6 millones de dólares para retener a siete de sus ejecutivos, incluidos 6,375 millones de dólares para el director ejecutivo Scott O'Neil, en los meses transcurridos entre que el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí dijo que ponía fin al apoyo financiero y que LIV se acogiera al Capítulo 11 de bancarrota.

Los pagos fueron dados a conocer con un cúmulo de documentos presentados a última hora del jueves en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva Jersey. Eso incluyó 129 pagos a acreedores en los 90 días previos a la solicitud de bancarrota de LIV y 26 millones de dólares a Jon Rahm en el año anterior a la presentación del 8 de septiembre.

Otro pago en el año anterior fue para Greg Norman, quien dejó el cargo como primer director ejecutivo de LIV en enero de 2025. Recibió un acuerdo de conciliación de 5,8 millones de dólares y un bono de 3,6 millones de dólares el 26 de septiembre de 2025.

LIV Golf intenta salir de la bancarrota sin el músculo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que gastó más de 5.000 millones de dólares desde que la liga rival se lanzó en junio de 2022 y ofreció bonos de nueve cifras a figuras destacadas del PGA Tour y del circuito europeo.

BC Partners Credit se ha comprometido a aportar hasta 300 millones de dólares para respaldar lo que se está llamando “LIV 2.0”. La clave para ello es que los jugadores permanezcan en la liga, y ya varios jugadores de primer nivel —Rahm, Sergio García, Louis Oosthuizen, Adrian Meronk y el español en ascenso David Puig— se han desvinculado de acuerdos con LIV o han indicado que se marchan.

No es inusual que las empresas que atraviesan una bancarrota compensen a sus principales ejecutivos para superar el proceso. Los documentos muestran que David Phillipps, el director financiero, recibió un pago de retención de 3,37 millones de dólares y John Ruzich, el director jurídico, recibió 2,6 millones de dólares, ambos el 24 de junio. Ese mismo día O'Neil recibió sus 6,375 millones de dólares.

O'Neil también recibió un bono de 2,7 millones de dólares el 13 de febrero, dos semanas antes del inicio de la guerra con Irán y dos meses antes de que el consejo del PIF aprobara una nueva estrategia de inversión que llevó a que la financiación de LIV Golf terminara después de la temporada 2026.

Los pagos a jugadores incluyen a Rahm, Bryson DeChambeau (casi 13,9 millones de dólares), Dustin Johnson (10,7 millones de dólares) y Cameron Smith y Bubba Watson, ambos alrededor de 2,5 millones de dólares.

LIV también enfrenta dos demandas por servicios no pagados. La canadiense Mobbi Systems Group reclama más de 1 millón de dólares por suministrar la función “Any Shot, Any Time” de LIV en las transmisiones. Además, la empresa Fresh Tape Media, con sede en Colorado, reclama 1,2 millones de dólares por producir los días de previsualización para medios de LIV.

Ambas figuran entre los 129 acreedores con reclamaciones no garantizadas.

En agosto en el evento final de LIV le preguntaron a O'Neil sobre Fresh Tape Media y otras empresas a las que no se les ha pagado, y sobre cómo atraería nuevos servicios en adelante.

“Lo que les diría es que estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de cumplir con ellos y con el trabajo al que se comprometieron, y espero que podamos”, manifestó. “Para la próxima generación, sin duda será un negocio diferente con un proceso distinto”.

La audiencia para el proceso de bancarrota está programada para el 5 de noviembre en el tribunal de quiebras. BC Partners fijó originalmente como fecha límite un domingo para que los jugadores decidieran si se suman a LIV 2.0, aunque ese plazo puede ampliarse en virtud de un acuerdo de reestructuración enmendado.

La nueva versión apunta a bolsas de premios de alrededor de 9 millones de dólares —por debajo de los 20 millones de dólares de las bolsas individuales—, con al menos 10 torneos y un enfoque en el golf por equipos.

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