Bayern recupera el primer puesto de la Bundesliga con triunfo ante Freiburg

Harry Kane no logró marcar, pero el Bayern Múnich derrotó el domingo de visita 3-1 al Freiburg para recuperar el primer lugar en la Bundesliga.

El campeón italiano Inter de Milán necesitó dos goles en el tiempo de descuento el domingo para mantener su dominio del liderato de la Serie A y el internacional estadounidense Tim Weah anotó para el Marsella en Francia.

Bayern Múnich en la cima en Alemania

Kane, aspirante al Balón de Oro, no logró marcar con el Bayern, pero el equipo contó con goles de Dayot Upamecano, Michael Olise y Serge Gnabry, quien llegó a 100 tantos en la Bundesliga.

El Bayern está igualado con 17 puntos en la cima de la liga alemana con el Borussia Dortmund, que venció al Eintracht Frankfurt 1-0 el sábado.

El Bayern no contó en la banda con el entrenador Vincent Kompany, quien se desplomó durante el entrenamiento del viernes.

Freiburg había ganado ocho de sus primeros nueve partidos en todas las competiciones, pero ahora ha perdido tres seguidos. Se mantiene tercero en la Bundesliga.

El Bayer Leverkusen, que es cuarto, vio terminar su racha de seis victorias seguidas en todas las competiciones al caer 3-0 en la cancha del Hoffenheim, que marcha décimo. Andrej Kramaric, del Hoffenheim, anotó el gol 1.000 del club en la Bundesliga, y Alexander Prass fue expulsado después de quitarse la camiseta para celebrar su gol estando ya amonestado.

El Leverkusen se mantuvo invicto durante ocho partidos.

Weah ayuda al Marsella a ganar en Francia

Weah anotó el segundo gol del Marsella en la victoria 4-3 sobre Le Havre para subir al octavo lugar.

Los locales abrieron una ventaja de cuatro goles a los 55 minutos y resistieron después de conceder al 77, 86 y 89.

Rennes venció 3-0 al Estrasburgo con un par de goles de Sebastian Szymanski para tomar el primer lugar con 16 puntos, uno más que el Mónaco y Lille, que empataron 1-1. Lille jugó con 10 hombres desde los 66 minutos tras una tarjeta roja a Tanguy Nianzou.

El choque de Paris Saint-Germain con Lyon fue trasladado del domingo al lunes a petición de la policía de París, en medio de protestas masivas en Francia. El PSG puede volver al primer lugar con una victoria.

Thuram decisivo para el Inter en Italia

Marcus Thuram anotó y luego provocó el penal que decidió la victoria 2-1 del Inter sobre la visitante Fiorentina.

Alex Jimenez le dio la ventaja a la Fiorentina a mitad de la segunda parte en San Siro. Thuram empató en el primer minuto del tiempo añadido con un disparo raso entre una maraña de jugadores y, minutos después, fue jalado y derribado para provocar un penalti que Piotr Zielinski convirtió en el octavo minuto del tiempo de descuento.

El Inter volvió a quedar igualado en puntos con la Lazio, pero por delante por diferencia de goles.

Juventus ganó 2-0 en Lecce con goles de Weston McKennie y Douglas Luiz , mientras que Atalanta empató 4-4 con Frosinone en casa .

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El redactor deportivo de AP Andrew Dampf contribuyó a este informe .

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