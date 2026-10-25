Eagles aún buscan salvar la corona de la NFC Este sin Hurts al recibir a Cowboys

Tanner McKee ha pasado sus dos primeras temporadas considerado ampliamente como uno de los mejores jóvenes quarterbacks suplentes de la NFL.

Le queda trabajo por delante con los Eagles para demostrar que puede rendir como titular.

McKee heredó el puesto de titular después de que Jalen Hurts ingresó a la lista de reservas lesionados y con la previsión de que se pierda el resto de la temporada debido a coágulos de sangre.

Filadelfia (2-4) llega al partido del lunes por la noche en casa contra Dallas tras perder cuatro seguidos por primera vez desde 2020. El entrenador Nick Sirianni asumió el cargo la temporada siguiente.

No todo recae en McKee. Los Eagles han anotado apenas 58 puntos en esas cuatro derrotas.

McKee también tuvo solo dos días de repeticiones con el primer equipo antes de que fuera nombrado titular la semana pasada contra Carolina. Eso cambiará ahora que tuvo una semana completa para entrenar bajo el coordinador ofensivo de primer año Sean Mannion.

“Creo que tengo un buen proceso de preparación”, comentó McKee. “Voy a reunirme un poco más con (el cuerpo técnico) en lugar de hacerlo solo, supongo. Creo que hay que ceñirse al proceso. Obviamente duele un poco más. Hay cosas que frustran más y cometes un error o algo así”.

McKee tendrá la tarea de guiar a los playoffs a unos Eagles golpeado por las lesiones, algo que podría parecer fuera de alcance en cualquier otra temporada. Pero eso podría ser posible en la NFC Este esta campaña.

Los Giants de Nueva York lideran la división con un discreto récord de 3-2-1, y los Cowboys están 2-4.

Los Cowboys intentan salir de su bache.

El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, afirmó esta semana que no prevé hacer más cambios en el cuerpo técnico esta temporada. Jones señaló el miércoles, en la reunión anual de otoño de la NFL, que la contratación a principios de mes del veterano asistente defensivo Mike Pettine fue estratégica y singular.

Los Cowboys ocupan el puesto 30 de la liga en defensa bajo el coordinador de primer año Christian Parker. También han tenido problemas ofensivos al perder sus dos últimos partidos, en los que anotaron apenas 29 puntos en total.

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