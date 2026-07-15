Lamine Yamal no anota, pero su jugada astuta ayuda a que España sea finalista del Mundial

Lamine Yamal percibió una oportunidad y arrancó hacia Lucas Digne, el defensor francés que intentaba despejar un balón que acababa de cabecear de forma torpe dentro de su propia área.

Digne ni siquiera vio venir a Yamal cuando levantó la pierna para despejar. Su pie se estrelló contra el muslo del delantero español, y el penal resultante dejó a La Roja en posición de tomar la ventaja.

Yamal ha marcado apenas un gol en el camino de España hacia la final del Mundial, asegurado con una victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales del martes. El entrenador Luis de la Fuente intentó explicar que había otras cosas además de marcar un día antes del partido, cuando le preguntaron por la sensación adolescente del Barcelona en el día en que celebró su cumpleaños.

Con 19 años y 1 día, Yamal le ofreció a su entrenador un ejemplo de lo que ha sido su debut en el escenario más grande del fútbol.

“Los jugadores han interpretado de manera genial todo el planteamiento”, destacó De la Fuente después de que España avanzó a la final en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo contra el campeón defensor Argentina o Inglaterra. "El gran mérito es de ellos. Este equipo está muy comprometido”.

La jugada inteligente de Yamal derivó en el penalti, pero el elegido para ejecutarlo fue Mikel Oyarzabal. Su disparo, perfectamente colocado en el ángulo superior derecho a los 22 minutos, fue su quinto gol del torneo, el máximo número del equipo.

Yamal, que no habló con los reporteros después del encuentro, todavía no tiene una asistencia que acompañe a su único gol, pero España no habría llegado al descanso con ventaja sin él ante una selección de Francia que muchos consideraban la favorita para ganar otro título mundial.

“Creo que la cosa ha salido bien”, comentó Oyarzabal. Teníamos el plan de partido claro y era no dejarles transitar, no dejarles espacio para correr porque en ese aspecto, con las características que tienen, son diferenciales”,

En la víspera del duelo con Francia, De la Fuente anticipó que se acercaba el gran día de Yamal. Seguramente se refería a marcar goles.

Por joven que sea, Yamal tiene la perspectiva para creer que anotar no es lo único que importa, aunque la temporada pasada compartió el liderato goleador del Barcelona con su compañero de la selección Ferrán Torres, con 16.

Terminó generando presión en un momento clave de las semifinales del Mundial, y la Roja avanzó como resultado.

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