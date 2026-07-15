Los Wolves creen que el juego puro de base y estilo alegre de LaMelo Ball elevarán al equipo

LaMelo Ball llegó a Minnesota a un precio elevado.

Los Timberwolves consideraron que valía la pena la oportunidad —con el costo de dos ala-pívots ya probados y múltiples selecciones del draft— en su intento continuo por dar el último y más difícil paso hacia un título de la NBA.

“Creo que nos elevará”, y añadió: “y nuestro entorno será propicio para que continúe creciendo también”, manifestó Tim Connelly, presidente de operaciones de baloncesto.

Con ganas de incorporar a uno de los verdaderos bases de la liga y reducir la carga de manejo del balón y creación de juego sobre la superestrella Anthony Edwards, los Wolves tuvieron que apretar los dientes y entregar activos valiosos.

Minnesota adquirió a Ball y al escolta Josh Green y envió al favorito de la afición Naz Reid y un paquete de selecciones del draft —una primera ronda de 2033 sin protección, intercambios de primera ronda en 2028, 2029 y 2030, y segundas rondas en 2029, 2032 y 2033— a los Hornets, al completar un complicado traspaso entre cuatro equipos con Brooklyn, Charlotte y Chicago.

Julius Randle, segundo máximo anotador del equipo, fue a los Nets, que cambiaron la selección número 28 del draft del mes pasado por la número 33, con la que los Wolves obtuvieron al escolta Isaiah Evans. Esa primera parte del traspaso también creó el espacio salarial necesario para que los Wolves volvieran a firmar al escolta Ayo Dosunmu.

Edwards fue la primera selección global del draft de 2020. Ball salió tercero. Green fue la selección número 18 de Dallas y McDaniels fue el 28, lo que le da a los Wolves cuatro selecciones de primera ronda de ese año.

“Bueno, no tenemos ninguna para los próximos 10 años”, bromeó Connelly en la conferencia de presentación de Ball y Green el martes en el Target Center. “Se trata de calidad, no de cantidad, ¿no?”

Los cuatro jugadores seleccionados en el draft de 2020 aún tienen 25 años o menos, lo que da confianza a los Wolves de que seguirán compitiendo —“mordidas a la manzana” es como lo describe Connelly— mientras Edwards esté en su plantilla.

“Conozco a Ant desde hace un tiempo, así que hemos estado hablando. Todo el mundo está emocionado y estamos listos para ponernos a trabajar”, comentó Ball.

Ball disputó solo el 43 por ciento de los partidos en un tramo de tres años de 2022 a 2025, antes de una prometedora temporada 2025-26 que ayudó a impulsar a los Hornets hacia los partidos del play-in.

También ha mostrado en ocasiones cierta temeridad dentro y fuera de la cancha. Pero los Wolves le darán un equipo más sólido a su alrededor del que tuvo con los Hornets, y seis años después de iniciar su carrera en la NBA, Ball —de 2,01 metros— todavía tiene apenas 24 años.

“Tienes que tener un gran perímetro. Lo aprendimos en los playoffs este año”, señaló Chris Finch, entrenador de los Wolves.

La otra cara de la inclinación de Ball por jugadas indisciplinadas o llamativas es un estilo despreocupado que a los Wolves podría venirles bien. Uno de los trasfondos de su temporada por debajo de lo esperado, que terminó con una derrota en segunda ronda ante San Antonio, fue un mal humor que se convirtió en parte de su personalidad colectiva. Demasiados jugadores tardaban demasiado en sacudirse partidos improductivos o rachas frustrantes.

“Esto se supone que debe ser divertido. Él disfruta la vida. Disfruta jugar. No quieres convertir esto en otra cosa que no sea un lugar donde haya un ambiente alegre”, afirmó Connelly.

La propuesta de Minnesota, poco probable, por LeBron El vacío que dejaron las salidas de Randle y Reid podría llenarse con bastante pulcritud con cierto agente libre que ha incluido a los Wolves en su lista de equipos que vale la pena considerar.

Meet Minneapolis, el organismo de turismo de la ciudad, incluso colocó vallas publicitarias digitales en Los Ángeles para añadir un elemento desenfadado a la propuesta por LeBron James.

Pero aunque es poco probable que el máximo anotador histórico de la NBA llegue a Minnesota para su vigésimo cuarta temporada, los Wolves han encontrado satisfacción en la extendida noción dentro de la liga de que podrían ofrecer el mejor encaje en la cancha para James junto a Edwards, Ball y McDaniels, con el veterano especialista defensivo Rudy Gobert protegiendo el aro.

“Este es un lugar donde vas a divertirte mucho y ganar muchos partidos. Estamos tratando de cambiar la narrativa de cómo se ve a esta organización. Estamos bastante orgullosos de quiénes somos y, desde luego, dondequiera que termine LeBron, va a hacer que ese lugar sea mucho, mucho mejor”, expresó Connelly.

“Me gusta quiénes somos y estamos bastante orgullosos de quiénes somos. Ojalá eso resulte atractivo, no solo para LeBron, sino para cualquier agente libre”, agregó. ___

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