Bateador de Rays, Junior Caminero, sale del Juego de Estrellas tras golpe en mano izquierda

El tercera base dominicano de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, fue golpeado por un lanzamiento en la parte exterior de la mano izquierda y salió de inmediato la noche del martes en el Juego de Estrellas .

Caminero recibió el impacto de un lanzamiento de 98 mph del cerrador de los Cardenales de San Luis, Riley O'Brien, en la parte alta de la tercera entrada, con la Liga Americana arriba 3-0.

Caminero, cuarto en las Grandes Ligas con 28 jonrones, permaneció en el suelo durante unos instantes antes de incorporarse y correr directamente hacia el clubhouse.

Necesitaba radiografías en la mano.

Fue reemplazado por el cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago.

Caminero conectó 17 jonrones en total la noche anterior en el Derby de Jonrones. Pegó 45 jonrones con 110 carreras impulsadas la temporada pasada, y esta temporada ha llevado a los Rays a la cima del Este de la Liga Americana.

Bateó cuarto el martes y se convirtió en el primer jugador de los Rays en ser titular en un Juego de Estrellas en dos temporadas consecutivas. Caminero rodó un out en su primer turno al bate ante el as dominicano de los Filis y abridor de la Liga Nacional, Cristopher Sánchez.

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