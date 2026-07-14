¿Cuándo es la final del Mundial de la FIFA 2026?

La final del Mundial de 2026 tendrá lugar el domingo 19 de julio en el estadio New York New Jersey, en Nueva Jersey, EE. UU.

Francia, bicampeona y ganadora del torneo por última vez en 2018, perdió este martes 2-0 ante España (campeona de 2010), en la primera de dos semifinales épicas, disputada en Dallas. Francia partía como favorita, pero España se impuso en la que fue su tercera victoria seguida en encuentros oficiales con Les Bleus.

El miércoles, Inglaterra buscará alcanzar su primera final de la Copa del Mundo en 60 años cuando se enfrente a su eterno rival, Argentina, la campeona defensora, en Atlanta.

Será la primera vez que ambos países se enfrenten en 21 años y marcará la primera vez que Lionel Messi se mida contra la selección inglesa.

Pero tras 103 partidos en total, ¿qué pasará con el partido estelar del domingo?

¿Cuándo es la final del Mundial?

La final tendrá lugar en el estadio New York New Jersey el domingo 19 de julio a las 3:00 p. m. hora del Este, 2:00 p. m. hora México.

¿Cuáles serán los equipos participantes?

El domingo, España se enfrentará a Inglaterra o Argentina.

Aficionados argentinos se reúnen en Atlanta, Georgia, EE. UU., de cara al encuentro con Inglaterra en la semifinal del miércoles ( Reuters )

¿Y el entretenimiento?

La final será la primera en la historia de la Copa del Mundo en contar con un espectáculo oficial en el medio tiempo.

Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudamel y el coro PS22 participarán en el espectáculo de 11 minutos, comisariado por Chris Martin de Coldplay (quien también se presentará).

También habrá una ceremonia de clausura antes de que comience el partido, que dará comienzo a la 1:30 p. m. hora del Este, 12:30 p. m. hora México, 90 minutos antes del pitido inicial.

Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed son algunos de los artistas que actuarán en el espectáculo.

¿Y qué pasa con el partido por el tercer puesto?

El partido por el tercer puesto, en el que nadie quiere participar, tendrá lugar el sábado 18 de julio a las 5:00 p. m. hora del Este, 4:00 p. m. hora México, en el Miami Stadium de Florida.

Traducción de Sara Pignatiello