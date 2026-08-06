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Rodríguez y Emerson pegan jonrones, Woo lanza 7 entradas en blanco y Marineros derrotan 4-2 a Tigres

TIGRES-MARINEROS
TIGRES-MARINEROS (AP)

Julio Rodríguez y Colt Emerson conectaron jonrones, Bryan Woo lanzó siete entradas sin permitir carreras y los Marineros de Seattle se impusieron el miércoles 4-2 sobre los Tigres de Detroit.

Woo (8-8) permitió tres hits, dio una base por bolas y ponchó a cinco. En sus últimas siete aperturas en casa desde el 6 de mayo, Woo tiene marca de 6-0 con apenas cuatro carreras limpias en 45 1/3 entradas.

El mexicano Andrés Muñoz dio trámite de tres hombres a la novena entrada, ponchó a dos y se acreditó su 20º salvamento de la campaña.

El dominicano Rodríguez se fue de 3-2 con una base por bolas. Brenan Hanifee reemplazó a Tyler Holton con dos outs en la séptima, el cubano-mexicano Randy Arozarena conectó un doble y Dominic Canzone recibió una base por bolas intencional.

Rodríguez conectó el siguiente lanzamiento, un sinker de 97,3 mph, y envió la bola a 366 pies por encima de la barda del jardín derecho para darles a los Marineros una ventaja de 3-0.

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Hanifee (0-1) no sacó ningún out.

Woo golpeó a tres bateadores antes de que el venezolano Enmanuel de Jesús golpeara a Cal Raleigh en la parte baja de la séptima. Gabe Speier relevó a Woo para iniciar la octava, ponchó a Hao-Yu Lee y consiguió que Kevin McGonigle elevara para out.

Luego golpeó al venezolano Gleyber Torres con una recta de 96,3 mph y se vaciaron las bancas. Speier y el mánager de los Marineros, Dan Wilson, fueron expulsados.

El venezolano Eduard Bazardo reemplazó a Speier y Dillon Dingler respondió con un batazo de 424 pies al jardín central que puso el duelo 3-2. Dingler también conectó jonrón en la victoria de Detroit 8-0 sobre los Marineros el martes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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