Bratt logra 1ra victoria en las mayores; Diamondbacks doblegan 10-4 a Padres

Mitch Bratt ponchó a nueve y permitió un hit en siete entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y los Diamondbacks de Arizona se apoyaron en cuatro remolcadas de Ildemaro Vargas para derrotar el miércoles 10-4 a los Padres de San Diego.

Bratt (1-1) por fin se abrió paso en su sexta apertura en las mayores, todas este año. El canadiense de 23 años estableció marcas personales de entradas lanzadas, ponches y hits permitidos.

Arizona tiene marca de 16-7 en sus últimos 23 juegos. Posee por ahora el segundo pasaje de comodín en la Liga Nacional.

El venezolano Gabriel Moreno inauguró la pizarra en la tercera entrada con un elevado de sacrificio. Cuatro lanzamientos después, Tim Tawa conectó un batazo de 414 pies entre el jardín izquierdo y el central para su sexto jonrón.

Lars Nootbaar, adquirido en la fecha límite de canjes, consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada como Diamondback para iniciar una cuarta entrada de seis carreras. Corbin Carroll también aportó un sencillo impulsor, y Moreno recibió base por bolas con las bases llenas para poner fin a la primera apertura de Casey Mize como Padre.

Mize (4-7) permitió ocho carreras con nueve hits, dio tres bases por bolas y ponchó a uno.

Tawa añadió un elevado de sacrificio y el venezolano Vargas conectó un doble para remolcar dos antes de que San Diego saliera de la entrada.

Vargas sumó un triple de dos carreras en la octava para ampliar la ventaja a 10.

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