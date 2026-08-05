Leyenda del Real Madrid pide la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino, mientras aumenta la presión sobre el cuestionado presidente de la FIFA tras su fallido intento de vender participaciones en la Copa del Mundo.

Infantino tuvo que abandonar su plan de vender participaciones en la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA a inversionistas privados después de la fuerte reacción pública de la semana pasada. Además, la UEFA confirmó que boicotearía los eventos de la FIFA si la propuesta se aprobaba.

El martes, el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Hussein, acusó a Infantino de “chantaje”. En ese contexto, y ante la creciente presión, el presidente de la FIFA convocó para el miércoles una reunión con los principales dirigentes del organismo.

Figo, exfigura del Real Madrid y de la selección de Portugal, se postuló a la presidencia de la FIFA en 2015, aunque retiró su candidatura antes de las elecciones que ganó Sepp Blatter, quien un año después dejó el cargo en manos de Infantino. Ahora, el exfutbolista calificó las acciones del dirigente como el comportamiento “más bajo, engañoso y cobardemente egoísta” que jamás haya presenciado, en una columna publicada por el Daily Mail.

El también asesor de la UEFA afirmó: “Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA, pero la solución solo requiere tres: Infantino debe marcharse”.

“He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte. Pero lo que he visto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado”, agregó.

También sostuvo: “El hombre que haría algo así, el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del juego y no debería tener cabida en su futuro”.

Luego, Figo enumeró lo que describió como una "larga lista de abusos" cometidos por Infantino en los últimos meses, entre ellos el caso de Folarin Balogun en el Mundial y la decisión de extender el entretiempo de la final de la Copa del Mundo para incluir un espectáculo musical.

“Infantino ha degradado el cargo de presidente de la FIFA, cargo que prometió enaltecer”, concluyó Figo. “Ha mentido, engañado y ha tratado de enriquecerse a costa del deporte al que se supone que debe servir”.

open image in gallery Luis Figo (derecha) pidió la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA ( Getty )

open image in gallery Infantino convocó una reunión de crisis ( PA )

“Ha perdido el apoyo de su equipo directivo, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e, incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA [Donald Trump].

“Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora”.

Por su parte, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, criticó los planes de Infantino para vender participaciones en un memorando interno. Además, el exentrenador del Arsenal y director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, afirmó que retirar la propuesta era “necesario e incuestionable”.

La Federación de Fútbol de Gales retiró su respaldo a la reelección de Infantino el próximo año. Asimismo, se espera que la Federación Inglesa de Fútbol tome la misma decisión. En este contexto, Infantino intentará defender su candidatura y asegurar su continuidad en la reunión clave que se celebrará el miércoles en Marruecos.

Traducción de Leticia Zampedri