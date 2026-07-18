La tercera final de Messi en un Mundial agita el Argentina-España, el duelo más deseado

Lionel Scaloni, Luis de la Fuente y Rodri Hernández se rindieron ante el aura de Lionel Messi, agigantada durante las seis semanas de competencia de la Copa del Mundo más grande de la historia.

Sus elogios para el astro argentino testimoniaron su absoluta admiración de cara a la final más esperada del torneo: Argentina contra España el domingo ante unos 80.000 espectadores en el MetLife Stadium o el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

De un lado, la selección de Argentina que busca convertirse en la primera que revalida el título desde que el Brasil de Pelé lo hizo hace 64 años. Del otro, una España que va por su segunda corona.

Scaloni, el seleccionador de Argentina, alabó así a su capitán: “Historia pura es él".

No exagera.

Un jugador de 39 años que en el ocaso de su carrera dejó Europa y se vino a jugar a la MLS de Estados Unidos —ganador de ocho Balones de Oro y en su sexto Mundial— ha firmado ocho goles y aportado cuatro asistencias para que Argentina esté a un paso de obtener su cuarto campeonato del mundo.

“Haber llegado a una final en el momento que está él, a sus 39 años, es increíble”, dijo Scaloni. “La leyenda es él y este grupo de jugadores que nos ha llevado a estos años maravillosos. Conseguirlo es muy difícil. Ha conseguido unas cosas que años atrás eran impensadas".

De la Fuente, el técnico de la Roja que fue profesor de Scaloni cuando el argentino tomó su curso para entrenador, también se rindió a Messi: “Es un ejemplo. Su actitud, su comportamiento. Con la edad que tiene, está haciendo un Mundial espectacular”.

Rodri, el capitán y pulmón del efervescente mediocampo de España, se emocionó por la oportunidad de citarse con Messi en la final.

“No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que, evidentemente para mí es el mejor de todos los tiempos, y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final”, dijo Rodri.

Pero dejó una advertencia: “Creo que Argentina es mucho más que Messi, han demostrado que es un equipo muy completo y que, a día de hoy, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo”, afirmó. Habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros”.

El relato de esta final encuentra a Messi y Argentina a la caza de un cuarto gran título desde la conquista de la Copa América en 2021. Un equipo que se crece ante la adversidad y que ha sido letal en la agonía de los partidos, algo reflejado en que nueve de los 11 goles argentinos — desde la ronda de dieciseisavos hasta semifinales, fueron anotados en los últimos 15 minutos, descuentos o prórrogas.

Se enfrentan a una España que acumula 37 partidos consecutivos sin perder desde principios de 2024.

Aparte, la vigente campeona de Europa quiere confirmarse como el equipo modelo del fútbol en este momento.

“Será un gran espectáculo. Dos superequipos, con muchas similitudes, en comportamientos", dijo De la Fuente.

La historia Messi-España

Hay mucha historia en la primera final de equipos hispanohablantes desde que Uruguay derrotó a Argentina en 1930, la primera edición del torneo.

Messi nació en Argentina, pero pasó buena parte de su juventud y la mayor parte de su carrera de clubes con el Barcelona. Si hubiera querido, estaba en condiciones de representar a España. La Roja intentó convencer a Messi muchas veces. Pero la Pulga de Rosario optó por los colores albicelestes.

Messi enfrentará a España por primera vez desde un amistoso en 2010, cuando Argentina goleó a los entonces campeones vigentes del mundo.

También está el intrigante elemento generacional entre Messi y la estrella española Lamine Yamal, quienes fueron fotografiados juntos hace casi dos décadas cuando Yamal era un bebé.

“Esa foto es una locura y ahora los dos estamos en una final del Mundial", declaró Messi.

El fugaz retiro de Messi

Cuesta creerlo, pero hace exactamente una década el momento de Messi con su selección —doble campeona vigente de la Copa América— distaba mucho de lo que vive ahora.

Tras una derrota por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario en 2016, Messi acabó llorando en los túneles del MetLife, precisamente el escenario de su tercera final mundialista. El “Diez” argentino falló uno de los penales.

Había sido el cuarto revés que sufría en una final con la selección y eltercero en años consecutivos.

“Se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí”, dijo.

Messi no tardó en recapacitar y regresó a la selección un par de meses después.

España es la favorita

En los papeles, la Roja es la favorita para el domingo. Viene de bajarle los humos a Francia en las semifinales, con una victoria 2-0 que debió ser más amplia. Ha encajado un gol en siete partidos del equipo.

No es una cuestión de cerrojo defensivo. A los rivales les cuesta hacerle goles porque simplemente padecen para sacarle el balón.

“Hay que ganar por detalles, ser fieles a nuestra idea e intentar imponernos”, manifestó De la Fuente sobre lo que se prevé para el partido número 104 de este Mundial con 48 equipos que jugaron en Estados Unidos, México y Canadá. "Cuando nos toque sufrir, sufriremos y cuando podamos, intentaremos ponernos en ventaja”.

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