McIlroy acusa a DeChambeau de intentar "tomar el torneo como rehén" en el Abierto Británico

Rory McIlroy se guardó uno de sus mejores golpes en el Abierto Británico el sábado para Bryson DeChambeau.

El número 2 del mundo no se contuvo cuando le pidieron su opinión sobre la conducta de DeChambeau al final del recorrido del viernes, cuando el estadounidense se vio involucrado en un prolongado y acalorado intercambio posterior a la ronda con los oficiales de reglas mientras revisaban si había mejorado inadvertidamente la trayectoria de su swing en el hoyo cinco.

DeChambeau recibió una penalización de dos golpes y surgieron dudas sobre si se presentaría el fin de semana. Las extraordinarias escenas a última hora de la noche también retrasaron la publicación de los horarios de salida para la tercera ronda del sábado.

“No voy a fingir que estoy aquí arriba para defender a Bryson. No me cae particularmente bien. Creo que gran parte de eso es actuado. Creo que gran parte es para llamar la atención”, declaró McIlroy a los periodistas, tras firmar una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, en la tercera ronda.

“Mantener al torneo como rehén de esa manera, y tenernos a todos —jugadores, voluntarios, todos— esperando a que él se fuera, no me pareció que diera una buena imagen”, añadió McIlroy.

McIlroy dijo que vio el incidente inicial en vivo con algunos otros jugadores y sintió que las acciones de DeChambeau “no parecían correctas”.

“Creo que no hay duda de que mejoró la línea de su backswing”, dijo McIlroy. “De nuevo, es como, si fue descuidado o si fue intencional, no creo que importe. Ojalá haya sido descuidado, pero creo que la penalización de dos golpes estuvo justificada, sin duda”.

Otros jugadores fueron más diplomáticos al hablar del incidente.

“Si yo estuviera en esa posición, simplemente sería muy cuidadoso con dónde estoy parado y cómo me coloco en la bola y asegurarme de no mejorar mi posición”, dijo el jugador inglés Marco Penge, quien estuvo entre los golfistas que publicaron en X a última hora del viernes sobre sus frustraciones por que los horarios de salida se publicaran tan tarde. “Sí, nunca querría que nadie pensara que yo estaba haciendo eso. Así es como lo manejaría”.

El ex campeón del Abierto Xander Schauffele dijo que a DeChambeau se le podría haber dado “el beneficio de la duda”.

“Dijo que no lo hizo intencionalmente y es desafortunado que lo hayan penalizado porque estaba jugando increíblemente bien y obviamente todavía está jugando increíblemente bien”, dijo Schauffele, “así que obviamente va a tener algo que demostrar estos próximos dos días”.

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