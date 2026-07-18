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Entrenamiento de España interrumpido por mal tiempo antes de la final del Mundial ante Argentina

MUNDIAL ESPAÑA
MUNDIAL ESPAÑA (AP)

España suspendió el sábado su sesión de entrenamiento previa a la final del Mundial del domingo contra Argentina debido a tormentas y relámpagos en la zona.

Los jugadores de la Roja se trasladaron al interior para realizar el calentamiento. No hubo una indicación inmediata de si el equipo intentaría volver a salir para completar una sesión completa.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado que se esperan tormentas severas en todo el estado, con posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño.

Argentina también se encuentra en la misma zona antes del partido del domingo. Argentina jugará por su segundo título consecutivo del Mundial y el cuarto en total.

España conquistó sy único campeonato mundial en 2010.

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