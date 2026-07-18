Jeffery Simmons corona su mega contrato: AP lo elige el mejor tackle defensivo interior de la NFL

Jeffery Simmons dio continuidad a su primera temporada como All-Pro al firmar un contrato que lo convirtió en el tackle defensivo mejor pagado de la historia de la NFL.

Los Titans de Tennessee creen que el elevado precio —que incluyó 100 millones de dólares en dinero garantizado— valió totalmente la pena, y muchos otros coinciden, ya que Simmons fue elegido como el mejor liniero defensivo interior de la NFL por The Associated Press.

Un panel de ocho periodistas de fútbol americano profesional de AP clasificó a los cinco mejores jugadores de la línea defensiva interior, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar tenían un calor de 5, 3, 2 y 1 puntos.

Simmons recibió cuatro votos de primer lugar y ganó la votación con 53 puntos. Chris Jones, de Kansas City, obtuvo tres votos de primer lugar y fue segundo con 39 unidades. Quinnen Williams, de Dallas, fue tercero; Cameron Heyward, de Pittsburgh, fue cuarto con el otro voto de primer lugar; y Dexter Lawrence, de Cincinnati, fue quinto.

Leonard Williams, de Seattle; Jalen Carter, de Filadelfia; Zach Allen, de Denver; Kobie Turner, de los Rams; y DeForest Buckner, de Indianápolis, también recibieron votos.

1. Jeffery Simmons, Titans de Tennessee

La selección de primera ronda de 2019 se ha convertido quizá en el mejor cazamariscales interior de la NFL durante su etapa en Tennessee. Simmons logró un récord personal de 11 capturas la temporada pasada, cuando obtuvo su cuarta selección al Pro Bowl.

Simmons suma 37 1/2 capturas en las últimas cinco temporadas y es uno de dos jugadores —junto con Chris Jones— con al menos cinco sacks en cada una de las últimas cinco campañas.

2. Chris Jones, Chiefs de Kansas City

Jones ha sido la pieza más importante de la defensiva de Kansas City durante una racha de ocho años que incluyó siete apariciones en el juego por el título de la Conferencia Americana (AFC), cinco viajes al Super Bowl y tres campeonatos de la liga.

Jones tiene 87 1/2 capturas en su carrera y con frecuencia ha aportado jugadas decisivas en momentos clave de los playoffs. Jones fue seleccionado siete veces al Pro Bowl y nombrado All-Pro en tres ocasiones.

3. Quinnen Williams, Cowboys de Dallas

Los Cowboys traspasaron selecciones de primera y segunda ronda a los Jets de Nueva York para adquirir a Williams la temporada pasada, con la esperanza de que pudiera ayudar a reconstruir la línea, debilitada después de que Micah Parsons fue traspasado. Dallas espera que una temporada completa con Williams sea la solución, ya que es uno de los mejores defensores contra la carrera por el interior y también contribuye como cazamariscales.

Williams fue seleccionado al Pro Bowl en las últimas cuatro temporadas.

4. Cameron Heyward, Steelers de Pittsburgh

Heyward sigue rindiendo a gran nivel de cara a su 16ta temporada, al obtener honores de All-Pro del segundo equipo con 36 años en 2025. Heyward fue seleccionado siete veces al Pro Bowl y en cuatro ocasiones All-Pro con los Steelers.

Generó 55 presiones la temporada pasada, según Pro Football Focus, y también fue sólido contra la carrera.

5. Dexter Lawrence, Bengals de Cincinnati

Lawrence se consolidó como el poco común nose tackle capaz de generar presión al pasador y frenar la carrera. Eso lo hizo merecedor de la 10ma selección global cuando Cincinnati lo adquirió en un traspaso desde los Giants de Nueva York antes del draft, con la esperanza de que pueda ayudar a reconstruir una defensiva en apuros.

Tuvo 21 capturas entre 2022 y 2024, periodo en el que fue al Pro Bowl en las tres temporadas, pero la campaña pasada registró apenas media captura, cuando enfrentó la quinta tasa más alta de dobles bloqueos entre los tackles defensivos, con 70,35%, según PFF.

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