Tormentas despejarán humo de incendios antes de la final del Mundial, dicen meteorólogos

El humo de los incendios forestales en Canadá, que ha envuelto al noreste en una bruma, se espera que se disipe en su mayor parte del área de Nueva Jersey justo a tiempo para la final del Mundial el domingo, gracias a las tormentas eléctricas que atraviesan la zona, según meteorólogos.

Las advertencias por una calidad del aire insalubre seguían vigentes el sábado en una amplia franja de Estados Unidos. En el MetLife Stadium, donde se disputa la final, llovió con fuerza y retumbaron truenos. La policía estatal instó a la gente a abandonar las gradas y el campo y a buscar refugio. Voluntarios y personal corrieron hacia el interior para resguardarse mientras se repartían ponchos. El cielo era el mismo gris espeso y turbio que ha sido durante días.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado sobre la posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño. La sesión de entrenamiento de España previa a la final contra Argentina fue suspendida en un campo cercano debido a las tormentas y los relámpagos en el área.

Por su parte, la FIFA indicó que estaba en estrecho contacto con las autoridades locales mientras continúa monitoreando los efectos del humo de los incendios forestales y de las tormentas sobre las condiciones del terreno de juego en el MetLife Stadium.

Las tormentas ayudarán a limpiar el aire

Este frente de tormenta desplazará en gran medida el humo fuera del noreste antes de la final entre España y Argentina, afirmó Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather. El MetLife Stadium, que para los partidos ha sido rebautizado como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, es un estadio al aire libre.

“Podría quedar algo de humo residual que haga que el ambiente se vea brumoso, pero muy tenue”, señaló Roys. “En cuanto al humo más denso, el humo que realmente ha sido impactante y provoca mala calidad del aire, no se espera en la ciudad de Nueva York ni en gran parte del noreste”.

Un meteorólogo dice que la calidad del aire para el partido “no será peligrosa”

El meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV, Jeff Berardelli, en Tampa, Florida, coincidió con esa evaluación y explicó que el frente de tormenta “barrería la atmósfera y la dejaría limpia”, dejando solo un humo fino que los espectadores del Mundial aún podrían oler en el aire.

El índice de calidad del aire muestra una mejora: de aire insalubre para grupos sensibles el sábado a una calidad del aire “moderada” el domingo en East Rutherford, lo que significa poco o ningún riesgo para la salud del público en general.

“Ya no será peligroso”, manifestó Berardelli. “Va a estar dramáticamente mejor”.

Se pronostican temperaturas de alrededor de 80 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), con brisas ligeras y baja humedad para el inicio de la final.

“No se podría pedir mucho mejor clima para el Mundial”, añadió Berardelli.

Tanto Roys como Berardelli esperan que el humo más denso el domingo se concentre más cerca de los incendios, suspendido sobre partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Este mes se han desatado incendios forestales en Canadá y el norte de Minnesota. Berardelli comentó que están ardiendo durante más tiempo y con mayor rapidez debido al cambio climático. El Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales mostró el sábado cientos de incendios activos.

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McDermott informó desde Providence, Rhode Island.

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