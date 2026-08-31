La NFL coloca a Jonathon Cooper en la lista de exentos del comisionado

El apoyador de los Broncos de Denver, Jonathon Cooper, que enfrenta un cargo grave por estrangulamiento, comenzará la temporada en la lista de exentos del comisionado.

La decisión de la NFL el domingo significa que Cooper seguirá cobrando por el momento y puede estar en las instalaciones de entrenamiento del equipo, pero no puede practicar con el equipo ni jugar.

“Es parte del proceso. Seguimos tomándonos esto muy en serio. Vamos a seguir de cerca todos los avances legales y a seguir apoyando a Jonathon. Jonathon ha trabajado muy duro para mejorar como persona y será bueno tenerlo en el edificio, estar en reuniones y simplemente ser parte del equipo”, manifestó el gerente general George Paton.

Cooper comparecerá el lunes para la lectura formal de cargos por varias acusaciones tras dos arrestos por violencia doméstica en junio, derivados de altercados con una mujer con la que salía en ese momento.

Se espera que presente una declaración en esa audiencia, a menos que antes se alcance un acuerdo entre los fiscales y el abogado de Cooper, Harvey Steinberg.

A Cooper se le permitió participar en el campamento de entrenamiento y el viernes fue uno de los capitanes de los Broncos en su cierre de pretemporada, una victoria por 34-6 sobre los Vikings de Minnesota.

La liga está investigando la situación de Cooper y el profesional de sexto año podría enfrentar una suspensión prolongada bajo la política de violencia doméstica de la NFL. Cualquier partido que cumpla en la lista de exentos contaría para su suspensión, pero también tendría que devolver el dinero que ganó mientras estuvo en la lista de exentos.

Cooper, que ha sido titular en 52 partidos consecutivos con los Broncos, es un integrante clave de una defensa que ha liderado la liga en capturas en cada una de las últimas dos temporadas. Se le indicó que se mantuviera alejado del minicampamento obligatorio de los Broncos en junio tras su segundo arresto en el lapso de una semana.

Cooper, de 28 años, fue arrestado el 4 de junio tras una discusión y un enfrentamiento físico con su entonces novia que finalmente derivó en un cargo grave de agresión por estrangulamiento. Fue arrestado de nuevo una semana después tras presuntamente violar una orden de protección al intentar contactar a la mujer, según la declaración jurada del arresto.

Los Broncos decidieron no despedir a Cooper, a quien le corresponden 12 millones de dólares esta temporada. Se le permitió participar en el campamento de entrenamiento después de asistir durante más de un mes a una clínica de internación cerca de Vail.

Si se pierde algún partido, Jonah Elliss, Que Robinson y Dondrea Tillman están listos para ampliar su carga de trabajo en su lugar.

“Nos gusta la profundidad que tenemos ahí”, comentó Paton.

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