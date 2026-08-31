Palou gana su cuarto título consecutivo de IndyCar e iguala el récord

Alex Palou igualó el récord al ganar su cuarto campeonato consecutivo de la temporada de IndyCar tras quedar décimo el domingo en la reanudación de una carrera retrasada por la lluvia en el Milwaukee Mile.

El piloto de 29 años, originario de Barcelona, España, sumó otro año dominante para él y para Chip Ganassi Racing.

“Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy fue una carrera realmente mala para nosotros. Estuvimos sufriendo todo el tiempo. Yo solo pensaba: ‘Mantén la concentración. Sigue adelante’. De todos modos, fue genial, hombre. Genial tener otro campeonato”, manifestó Palou.

Los cuatro campeonatos consecutivos de Palou igualan el récord establecido por Sebastien Bourdais entre 2004 y 2007. Además, es el piloto más joven en la historia de la serie con cinco títulos. Está por detrás de A.J. Foyt (siete) y Scott Dixon (seis).

También se trata del décimo octavo título, récord, ganado por un piloto de Ganassi, uno más que Team Penske.

El mexicano Patricio O’Ward, del equipo Arrow McLaren Racing, obtuvo el primer lugar de las dos pruebas organizadas en el Milwaukee Mile el domingo.

O’Ward ganó la Carrera 1, la cual fue suspendida el sábado por lluvia y terminó el domingo con la victoria del mexicano. Antes de esta prueba, el piloto apodado como Pato, ya se había agenciado la bandera de cuadros en la Carrera 2 para asegurar el doblete en un sólo día.

Palou terminó quinto en la carrera programada regularmente el domingo. En 17 carreras esta temporada, suma seis victorias, 12 resultados entre los cinco primeros y 14 entre los 10 primeros.

IndyCar completó 90 de las 250 vueltas programadas en el óvalo de 1,015 millas el sábado antes de que la carrera se pospusiera por la lluvia y las condiciones de pista mojada. El cierre de temporada de IndyCar será el próximo fin de semana en Laguna Seca, en California.

Palou venía de una temporada 2025 en la que ganó ocho carreras, incluido su primer y único título de las 500 Millas de Indianápolis.

Lo más impresionante ha sido su constancia. En las últimas dos temporadas, no ha encadenado resultados consecutivos fuera del top 10 en 33 carreras. Fue vigésimo en el Gran Premio Freedom 250 en Washington, D.C., el fin de semana pasado, apenas la tercera vez en dos años que terminó en el lugar 20 o peor.

El campeonato corona un año que comenzó con una orden del Tribunal Superior de Londres para que Palou pagara a Arrow McLaren Racing más de 12 millones de dólares en una demanda por incumplimiento de contrato que el equipo presentó cuando el español se retractó de dos acuerdos distintos con la escudería.

En cambio, Palou se ha mantenido con Ganassi, el equipo al que se unió en 2021 tras disputar su temporada de novato en IndyCar con Dale Coyle Racing.

En mayo, Palou firmó una extensión de contrato por varios años con Ganassi para continuar su relación más allá del acuerdo anterior, que se extendía hasta finales de 2027.

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